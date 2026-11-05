Sinuano Noche resultados último sorteo del 5 de noviembre de 2026: números ganadores

La jornada de este jueves llegó a su fin con una nueva edición del Sinuano Noche, un sorteo de chance que tiene presencia en distintas regiones del país y una alta participación en la Costa Caribe. Tras el cierre de las apuestas, los jugadores ya pueden verificar las cifras oficiales para comprobar si su número coincidió con la combinación favorecida por el sorteo.

A diferencia de otros juegos de azar, el Sinuano Noche mantiene una dinámica basada en una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Los premios dependen de la cantidad de números acertados y de la modalidad elegida al momento de registrar la apuesta. Los participantes que realizaron jugadas antes del horario de cierre ya pueden comparar su tiquete con el resultado oficial para determinar si obtuvieron algún premio.



Número ganador del Sinuano Noche de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este jueves:



Número ganador: 5374

Quinta balota: 2

Tres últimas cifras: 374

Dos últimas cifras: 74

Con estas cifras quedó definido el resultado oficial de la jornada. Los apostadores deberán revisar las condiciones de la modalidad seleccionada para establecer si tienen derecho a algún pago.



Cómo se juega el chance Sinuano Noche

La mecánica del juego consiste en escoger un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999 antes de que cierre la venta de apuestas. Posteriormente, el jugador define el valor que desea apostar y recibe un comprobante con la información registrada. Una vez se realiza el sorteo, el participante debe comparar el resultado oficial con el número registrado en su tiquete. Dependiendo de la cantidad de cifras acertadas, se determina el valor del premio correspondiente. El juego cuenta con dos sorteos diarios: Sinuano Día y Sinuano Noche, lo que permite a los apostadores participar en más de una jornada durante la misma fecha.

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El Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo tiene lugar a las 8:30 p. m.. Estos horarios se mantienen para todo el territorio nacional. La información oficial de cada jornada suele publicarse pocos minutos después de efectuado el sorteo, permitiendo que los jugadores consulten rápidamente el número ganador y la quinta balota correspondiente.



Cuánto paga el Sinuano Noche

El plan de premios del juego establece pagos diferentes según la cantidad de cifras acertadas. Quienes logren coincidir con las cuatro cifras exactas pueden recibir hasta 4.500 veces el valor apostado. Por su parte, acertar tres cifras permite obtener 400 veces lo jugado, mientras que acertar dos cifras entrega 50 veces la apuesta y una cifra equivale a cinco veces el valor invertido.



Además de estas modalidades, el juego incluye una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y que forma parte de las opciones de premio disponibles para los participantes. Concluido el sorteo de este jueves 5 de noviembre, los jugadores ya pueden revisar sus boletas y verificar si las cifras registradas coinciden con el resultado oficial del Sinuano Noche, una de las modalidades de chance que diariamente concentra la atención de miles de apostadores en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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