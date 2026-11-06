Dorado Mañana del 6 de noviembre de 2026: ¿cuál fue el número ganador del último sorteo?

El cierre de la primera semana de noviembre renueva la expectativa entre los miles de usuarios que participan diariamente en las dinámicas del chance en la región central del país. Este viernes 6 de noviembre de 2026, la mesa técnica del Dorado Mañana ha puesto en marcha su acostumbrada operativa matutina para definir la combinación de cuatro cifras que entregará dividendos a los ganadores de la fecha.

Este juego de suerte y azar, supervisado por las autoridades territoriales y comercializado a través de redes autorizadas como Paga Todo, constituye un mecanismo clave en la economía popular que, al mismo tiempo, destina un porcentaje significativo de sus ingresos fiscales al fortalecimiento de la salud pública en Colombia.



PASO A PASO PARA EL COBRO DE PREMIOS

En caso de que las cifras de su formulario coincidan con las balotas extraídas en la jornada de hoy, las entidades reguladoras recomiendan seguir un estricto protocolo administrativo para hacer efectivo el dinero sin inconvenientes:

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Conservación del comprobante: El tiquete emitido por la terminal de venta es un documento al portador. Es indispensable mantenerlo intacto, sin tachaduras, enmendaduras, pliegues sobre la cinta magnética ni daños provocados por humedad. Presentación de documentos: El titular de la apuesta debe acudir a un punto de atención autorizado con su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) y entregar una fotocopia legible del documento por ambas caras. Aplicación de retenciones: Conforme a la reglamentación tributaria vigente en 2026, los premios que superen el umbral de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) tienen una retención automática en la fuente del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. Término de caducidad: El derecho a reclamar cualquier incentivo monetario vence al cumplirse un año calendario contado desde la fecha de realización del sorteo. Transcurrido este plazo, los fondos no cobrados se transfieren por ley al sector público de la salud.

MATRIZ DE LIQUIDACIÓN Y ESQUEMA DE PREMIOS

El Dorado Mañana opera bajo el modelo de chance con valores parametrizados. Esto permite al cliente definir la suma exacta a invertir, desde montos base de $500 o $1.000 pesos colombianos (más el IVA reglamentario).



El sorteo utiliza un sistema de urnas neumáticas automatizadas donde se extraen, de manera independiente, cuatro balotas numeradas del 0 al 9. La tabla de retribución financiera entrega retornos fijos según la precisión obtenida:



Pleno 4 Cifras (Directo) 4.500 veces el valor apostado 4 Cifras (Combinado) 208 veces lo invertido 3 Cifras (Directo) 400 veces el importe jugado 3 Cifras (Combinado) 83 veces el valor apostado 2 Cifras (Pata - Par Final) 50 veces la suma jugada 1 Cifra (Uña - Cifra Final) 5 veces lo apostado

BOLETÍN TÉCNICO EN VIVO: VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Bajo la supervisión de los delegados de la Secretaría de Gobierno encargados de refrendar la transparencia del proceso, se habilita la siguiente ficha informativa para registrar el número ganador una vez concluya el escrutinio oficial:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

(Nota de la redacción: Los espacios entre corchetes serán diligenciados en tiempo real inmediatamente después de que la entidad administradora publique el acta de validación oficial).