Lotería de Bogotá: resultados último sorteo de hoy, 5 de noviembre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 5 de noviembre de 2026 su tradicional sorteo semanal, correspondiente a la edición número 2871, una jornada en la que miles de apostadores en Bogotá y distintas regiones del país estuvieron atentos a los resultados del premio mayor y de los diferentes premios secos incluidos en el plan de premios. Como ocurre cada semana, los participantes buscaron comprobar si los números elegidos les permitieron convertirse en ganadores de alguno de los millonarios incentivos entregados por una de las loterías más tradicionales de Colombia. Para esta oportunidad, la entidad dispuso una bolsa de premios que supera los 34.000 millones de pesos y un premio mayor de 12.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos para los jugadores.



Resultado de la Lotería de Bogotá hoy, 5 de noviembre de 2026

Estos son los resultados del sorteo 2871 de la Lotería de Bogotá:



Número ganador premio mayor:

Serie:

Además del premio principal, la entidad dio a conocer los números favorecidos en los distintos premios secos previstos para esta edición, los cuales hacen parte de la estructura de incentivos que acompaña cada sorteo semanal.



Sorteo 2871: estos fueron los premios entregados

Para el sorteo de este jueves, la Lotería de Bogotá puso en juego un premio mayor de 12.000 millones de pesos. A esto se sumó una serie de premios secos distribuidos entre los participantes. El plan de premios incluyó:



Un seco de 1.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

Otros premios complementarios contemplados en el plan oficial de la lotería. Gracias a esta estructura, cada semana cientos de jugadores mantienen la expectativa de resultar favorecidos con alguno de los premios disponibles, incluso cuando no aciertan el número ganador del premio mayor.



¿Cuánto cuesta jugar la Lotería de Bogotá?

Para participar en el sorteo 2871, los jugadores pudieron adquirir el billete completo por 18.000 pesos o una fracción por 9.000 pesos. Cada billete está compuesto por dos fracciones, lo que permite a los apostadores elegir la modalidad de juego que mejor se ajuste a su presupuesto. La comercialización de los billetes se realiza a través de distribuidores autorizados en diferentes regiones del país, así como mediante canales habilitados por los vendedores oficiales. La Lotería de Bogotá es una de las loterías más reconocidas del territorio nacional y cuenta con una larga trayectoria dentro del sector de juegos de suerte y azar en Colombia. Sus sorteos se realizan habitualmente los jueves en horas de la noche y atraen a miles de participantes que esperan obtener alguno de los premios millonarios ofrecidos por la entidad.

Más allá de los premios entregados, la lotería desempeña un papel importante en la financiación de programas relacionados con la salud pública. Parte de los recursos obtenidos mediante la venta de billetes son destinados a este sector, contribuyendo al sostenimiento de diferentes iniciativas y servicios para la población colombiana. El sorteo más reciente antes de la edición celebrada este 5 de noviembre de 2026 se llevó a cabo el 29 de octubre. En esa oportunidad, el número ganador fue el 0500 de la serie 094, resultado que quedó registrado en el historial reciente de la lotería.



Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá

Los jugadores que resulten favorecidos deben verificar cuidadosamente el número y la serie consignados en su billete. Una vez confirmada la coincidencia con los resultados oficiales, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación ante los canales autorizados por la entidad. Los premios de mayor cuantía suelen requerir la presentación del billete original y de la documentación exigida por la normativa vigente. Además, los pagos están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia.

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Con el sorteo 2871 ya realizado, los apostadores permanecen atentos a la publicación completa de los resultados y a la confirmación de los ganadores de cada una de las categorías. Entre tanto, la Lotería de Bogotá continúa consolidándose como una de las alternativas de juego más populares del país gracias al monto de sus premios, la tradición de sus sorteos semanales y su aporte a la financiación del sistema de salud colombiano.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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