Chontico Día hoy, 16 de noviembre: consulte el resultado del sorteo de este lunes festivo

Este lunes 16 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, juego de chance que tiene jornadas diarias en Colombia, incluidos domingos y días festivos. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y el número de la quinta balota para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado.

La jornada está programada para la 1:00 de la tarde. Una vez finalice el sorteo, los jugadores podrán consultar la combinación ganadora y verificar sus tiquetes.

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Resultado del Chontico Día hoy, 16 de noviembre

Al momento de esta publicación, el resultado del sorteo de este lunes está pendiente de confirmación. Estos son los datos que se actualizarán cuando se conozca la combinación oficial:



Número ganador: 9774

Quinta balota: 2

Últimas tres cifras: 774

Últimas dos cifras: 74

¿Cuál fue el resultado del último sorteo de Chontico Día?

En la jornada del domingo 15 de noviembre, el número ganador fue el 0196, acompañado de la quinta balota 8. Esta combinación corresponde al sorteo anterior y puede servir como referencia para quienes desean consultar el historial del juego.



¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación de cuatro cifras y registrar el valor de su apuesta en un punto de venta autorizado. El juego ofrece diferentes modalidades, que permiten apostar por las cuatro cifras o por una parte de la combinación, según las condiciones establecidas por el operador.

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El premio depende de la modalidad seleccionada, las cifras acertadas y el valor apostado. Por eso, es importante revisar las condiciones del juego antes de registrar la apuesta y conservar el comprobante.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Quienes obtengan una combinación ganadora deben conservar el tiquete original y verificar el resultado en los canales oficiales. Para realizar el cobro, deben acudir a los puntos autorizados y presentar los documentos requeridos por el operador, de acuerdo con el monto del premio.

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Antes de iniciar el trámite, se recomienda comprobar que la fecha del sorteo, el número y la quinta balota coincidan con los datos registrados en el tiquete.