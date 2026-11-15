Juez que legalizó captura de ‘Primo Gay’ pidió examinar actuaciones de presidente De la Espriella

En el búnker de la Fiscalía en Medellín se legalizó la captura de Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay. En medio de la diligencia, el juez de control de garantías pidió compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría por los señalamientos que le hizo el presidente Abelardo de la Espriella al hoy capturado, que fue trasladado a Montería, en Córdoba, para ser presentado ante el jefe de Estado. (Lea también: ¿Qué pasará con alias Primo Gay tras su captura? Esto dijo el presidente Abelardo de la Espriella)



En otra diligencia se hará la imputación de cargos contra ‘Primo Gay’ y se definirá si es enviado a prisión.



¿De qué señalan a alias ‘Primo Gay’?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación, “el control de rentas ilícitas, las disputas violentas con otras organizaciones armadas y una serie de hechos delictivos contra la población civil hacen parte de las actividades criminales” atribuidas al presunto delincuente, quien habría sido cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc y actualmente estaría vinculado al Clan del Golfo, al que se habría vinculado en enero de 2026, donde “continuó con actividades delictivas contra la población y antiguos integrantes del grupo armado al que perteneció”.

El ente acusador reveló que ‘Primo Gay’ habría ingresado a las disidencias de las Farc cuando tenía 14 años. En 2021, asumió el rol de coordinador y, tras la captura o muerte de otros cabecillas, pasó a una posición de mayor jerarquía y concentró su actuar ilegal en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura y otros municipios del norte, nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.

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También sería responsable del cobro de extorsiones a ganaderos y mineros, la comercialización de pasta base de coca en el nordeste antioqueño y la planeación de ataques terroristas, por lo que “habría viajado a otro país para recibir capacitación en el manejo y acondicionamiento de drones con explosivos para atacar a la fuerza pública. Adicionalmente, es señalado de ordenar y participar en el secuestro de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022. Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente los retuvo, ató de pies y manos, amenazó con asesinarlas y los mantuvo en una vivienda rural de Briceño (Antioquia) durante 15 días. Finalmente, las víctimas lograron escapar y denunciaron lo ocurrido ante la Fiscalía”, indicó el ente acusador.



Fue imputado por delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias. (Lea también: Prontuario de alias Primo Gay, uno de los más buscados en Antioquia: señalado de ataques con drones)



Lo que dijo juez sobre la actuación del presidente tras captura de ‘Primo Gay’

En medio de la diligencia, el juez ordenó compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se examinen las expresiones utilizadas en Montería por el presidente De la Espriella contra el presunto delincuente.



“Examine las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de Neyder Yesid Uñates López y Herny Sneyder Herrón Serna realizada en la ciudad de Montería, al parecer el día de ayer 14 de noviembre de 2026, frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”, expresó el togado. Y es que el mandatario usó palabras como “porquería”, “miserable” y “despreciable” al dirigirse a ‘Primo Gay’.

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El abogado constitucionalista Esteban Manco consideró que estas declaraciones llevaron “a que el juez ponderara sobre la situación particular. Y si bien pudo caerse el procedimiento por su ilegalidad en el maltrato al capturado, lo que hizo fue declararlo legal; sin embargo, compulsó copias al Congreso de la República”.

Durante la audiencia de legalización de captura, el juez también ordenó establecer si los servidores públicos incurrieron en alguna irregularidad.

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