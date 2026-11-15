Caribeña Día hoy, 15 de noviembre: consulte el resultado del sorteo de este domingo

Este domingo 15 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de chance que tiene jornadas diarias en Colombia. Los apostadores están pendientes de conocer las cuatro cifras ganadoras y la Quinta para comprobar si sus números coinciden con la combinación de esta jornada.

Resultado de Caribeña Día hoy, 15 de noviembre

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Al momento de esta publicación, el resultado de este domingo está pendiente de confirmación. Estos son los datos que se actualizarán cuando se conozca la combinación ganadora.



Número ganador: pendiente.

Quinta: pendiente.

Últimas tres cifras: pendiente.

Últimas dos cifras: pendiente.

¿Cuál fue el resultado del último sorteo de Caribeña Día?

En la jornada del sábado 14 de noviembre, Caribeña Día dejó como número ganador el 4277, acompañado de la Quinta 5. Las últimas tres cifras fueron 277, mientras que las dos últimas correspondieron al 77.



Esta combinación pertenece al sorteo anterior y no debe confundirse con el resultado de este domingo.

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¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación numérica y registrar su apuesta en un punto de venta autorizado. El chance permite elegir números de una, dos, tres o cuatro cifras, según la modalidad disponible.

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El premio depende de la cantidad de cifras acertadas, el orden de la combinación y el valor apostado. Por eso, antes de participar, es importante revisar las condiciones de cada modalidad y conservar el comprobante de la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

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Quienes obtengan una combinación ganadora deben verificar primero el resultado en los canales autorizados y conservar el tiquete original. Para reclamar, deben acudir a un punto de venta habilitado y presentar los documentos que solicite el operador, de acuerdo con el monto del premio.

Se recomienda comprobar que la fecha del sorteo y las cifras registradas en el comprobante coincidan con el resultado publicado. También es importante consultar las condiciones y los plazos establecidos para el pago.