“La canasta familiar no pagará IVA”, aseguró presidente De la Espriella

El presidente Abelardo De la Espriella se refirió este domingo a la propuesta de ley de rescate económico y aseguró que los productos de la canasta familiar no tendrán nuevos impuestos al valor agregado (IVA). El mandatario señaló que su intención es proteger el bolsillo de los colombianos y evitar que el costo de los alimentos aumente por nuevas cargas tributarias.

"Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA", afirmó el jefe de Estado durante su alocución. De la Espriella explicó que la iniciativa todavía está en construcción y que su aprobación no es una condición innegociable para el Gobierno

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