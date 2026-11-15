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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / "La canasta familiar no pagará IVA", aseguró presidente De la Espriella

"La canasta familiar no pagará IVA", aseguró presidente De la Espriella

"La ley de rescate económico no es una imposición", dijo el mandatario, señalando que está "dispuesto a construir la mejor propuesta posible para la estabilidad fiscal del país". El proyecto presentado por el Gobierno planteaba IVA para productos de la canasta básica.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de nov, 2026
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“La canasta familiar no pagará IVA”, aseguró presidente De la Espriella
“La canasta familiar no pagará IVA”, aseguró presidente De la Espriella
AFP/ Colprensa

El presidente Abelardo De la Espriella se refirió este domingo a la propuesta de ley de rescate económico y aseguró que los productos de la canasta familiar no tendrán nuevos impuestos al valor agregado (IVA). El mandatario señaló que su intención es proteger el bolsillo de los colombianos y evitar que el costo de los alimentos aumente por nuevas cargas tributarias.

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"Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA", afirmó el jefe de Estado durante su alocución. De la Espriella explicó que la iniciativa todavía está en construcción y que su aprobación no es una condición innegociable para el Gobierno

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