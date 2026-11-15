Sinuano Día hoy, 15 de noviembre: consulte el resultado del sorteo de este domingo

Este domingo 15 de noviembre de 2026 se realiza una nueva jornada del Sinuano Día, uno de los juegos de chance que se sortea diariamente en Colombia. Los participantes están pendientes de conocer las cuatro cifras ganadoras y el número de La Quinta para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado.



Resultado del Sinuano Día hoy, 15 de noviembre

Al momento de esta publicación, el resultado correspondiente a este domingo está pendiente de confirmación. Estos son los datos que deben revisarse una vez se conozca la combinación ganadora:



Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Últimas tres cifras: pendiente.

Últimas dos cifras: pendiente.

¿Cuál fue el resultado del último sorteo del Sinuano Día?

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En la jornada del sábado 14 de noviembre, el Sinuano Día dejó como número ganador el 1004, acompañado de La Quinta 8. Esta combinación corresponde al sorteo anterior y puede consultarse como referencia para quienes siguen los resultados diarios del juego.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Para participar, los jugadores deben escoger una combinación numérica y registrar su apuesta en un punto de venta autorizado. El Sinuano cuenta con distintas modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras seleccionadas y la forma en que se busca acertar.



Entre las opciones disponibles están:



Cuatro cifras directo: acertar los cuatro números en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo o combinado: acertar las tres últimas cifras, según la modalidad.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Los premios dependen de la modalidad y del valor de la apuesta registrada.

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¿Cómo reclamar un premio del Sinuano?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el tiquete original y presentar su documento de identidad para realizar el trámite en los puntos autorizados. Dependiendo del monto ganado, el operador puede solicitar documentación adicional.

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Antes de iniciar el proceso, es importante verificar que el número, la fecha y los datos del comprobante coincidan con el resultado publicado. También se recomienda consultar las condiciones de pago establecidas por el operador.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co