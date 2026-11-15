Claves de la alocución de presidente De la Espriella al cumplirse 100 días de su Gobierno

“Esto apenas comienza”, aseguró el presidente Abelardo de la Espriella en la alocución que ofreció este domingo 15 de noviembre, al cumplirse 100 días de su Gobierno. “No vengo a decirles que Colombia ya está arreglada, pero tampoco podemos resolver este desastre en tres meses”, precisó el mandatario, indicando que les rendiría cuentas a los colombianos y presentar, según él, los “primeros resultados de un gobierno que decidió enfrentar los problemas en lugar de esconderlos”.



Canasta familiar sin IVA

Ese fue el primer punto que abordó el jefe de Estado, quien manifestó que la ley de rescate fiscal presentada al Congreso “es un proyecto en construcción. Buscaremos consensos con todos los partidos, con todos los sectores". También afirmó que está dispuesto a modificar la propuesta si "existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla".

Habló del recorte estatal que ha hecho y dijo que “estamos analizando otras alternativas que puedan darle caja al estado sin afectar al ciudadano. Debo decirlo con total claridad, los recortes no son ingresos y la venta de activos toma tiempo, frente a problemas complejos y estructurales no hay soluciones rápidas ni fáciles y mucho menos de la noche a la mañana, pero no voy a seguir pagando la cuenta de quienes destruyeron las finanzas públicas; no tienen ninguna autoridad moral para decirnos qué hacer, porque fueron ellos los que dejaron al Estado al borde de la quiebra”. (Lea también: "La canasta familiar no pagará IVA", aseguró presidente De la Espriella)



‘Recuperar la autoridad’

El presidente manifestó que “mi orden ha sido clara y contundente: recuperar el control del territorio, enfrentar como nunca antes a las organizaciones criminales y narcoterroristas y devolverles la tranquilidad a todos los colombianos” porque “durante años los ciudadanos sentían que los criminales tenían más poder que las propias autoridades”.

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Aseguró que con su ofensiva “los resultados comienzan a verse”, entre ellos la captura de 51.254 personas por diferentes delitos, como extorsión y secuestro, entre otros. Además, informó sobre la incautación de 6.336 armas de fuego, más de 389 toneladas de estupefacientes, la destrucción de 1.493 laboratorios utilizados para la producción de drogas ilícitas y 167 extradiciones. “También entramos a las cárceles, porque una cárcel no puede convertirse en una oficina desde donde un delincuente pueda seguir extorsionando, amenazando o asesinando. En estos primeros 100 días se realizaron más de 5.000 operativos de registro y control en establecimientos carcelarios, se incautaron 7.252 celulares, 10.362 tarjetas SIM y 4.507 armas blancas, y se ordenaron 2.568 traslados de personas privadas de la libertad, porque tengo perfectamente claro que no podemos dejar en las cárceles a los bandidos que delinquen en esas mismas regiones”, dijo De la Espriella. (Lea también: La advertencia que envió el presidente De la Espriella a ‘Chiquito Malo’ e ‘Iván Mordisco’)



Terremoto en Colombia

El jefe de Estado recordó que esa tragedia “cambió la vida de miles de familias en cuestión de segundos, y en medio de esa tragedia asumimos una responsabilidad que iba mucho más allá de atender una emergencia, devolverles a los colombianos la posibilidad de comenzar de nuevo. Porque reconstruir no significa simplemente levantar paredes, significa recuperar hogares, salvar empleos, restablecer servicios esenciales y devolverles tranquilidad a las familias”.



Según De la Espriella, a través de la UNGRD “hemos autorizado más de 343.513 millones de pesos para apoyos económicos para nuestros damnificados. Creamos también el Fondo Milagro, que avanza con un programa de intervenciones urgentes por 624.000 millones de pesos”, reconociendo que ha habido problemas con esa entidad. (Lea también: “Modestos y austeros”: Luis Felipe Henao sobre salarios del Fondo Milagro tras su nombramiento)



Dijo además, que “en vivienda hemos asignado beneficios económicos individuales por más de 35.000 millones de pesos y proyectamos miles de viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda. (…) Hemos avanzado en subsidios para pequeños y medianos empresarios y abrimos ya una convocatoria de apoyo al pago de nómina por más de 36.000 millones de pesos para proteger el empleo formal”.



Plan de choque en salud

De la Espriella dijo que los resultadon son: “7,25 millones de unidades de medicamentos distribuidas, 177.048 pacientes atendidos, gente que estaba ahí tirada y que no atendían; 120.586 procedimientos realizados, todos represados. Detrás de esas cifras hay personas que necesitaban un medicamento, una cirugía, un tratamiento o una atención que no podía seguir esperando”.



Banco de Talentos

El presidente De la Espriella afirmó que se comprometió “a abrir las puertas del Estado al talento de los colombianos porque los cargos públicos deben ser una oportunidad para servir a la patria, no un privilegio reservado para unos pocos, para la rosca de siempre”. Indicó que hay 327.083 personas registradas en el Banco de Talentos y 615 personas inscritas “se han posesionado en cargos públicos de 177 entidades del Estado.

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Aclaró que “abrir las puertas del Estado al talento colombiano también significa exigirles resultados a quienes tienen el honor de servir a nuestra patria. Y desde aquí quiero enviarles un mensaje contundente: todos, sin excepción, deben estar concentrados en cumplir el mandato que nos entregó el pueblo colombiano, no hay tiempo que perder, no llegamos al gobierno a ocupar cargos, a buscar privilegios ni administrar excusas, llegamos a trabajar, a tomar decisiones y a cumplirle a la patria, y por eso en estos primeros 100 días no me ha temblado el pulso para tomar las decisiones que he tenido que tomar, ni me temblará cuando el interés de la patria así lo exija”.

Señaló que “muchos de esos nombramientos, el 99,9 %, han salido muy bien, un pequeñísimo porcentaje no ha entendido la responsabilidad, el honor que se les ha entregado, y los he sacado sin ninguna dilación. En mi gobierno todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto del año 2030”. (Lea también: De la Espriella por presuntas irregularidades en título de director de Coljuegos: “Tiene que irse”)

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