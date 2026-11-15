Astro Luna de hoy, domingo 15 de noviembre: consulte el número ganador y el signo zodiacal

Este domingo se realiza un nuevo sorteo del Super Astro Luna, juego de azar en el que los participantes deben acertar una combinación de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco. Consulte el resultado de la jornada y compruebe si su apuesta coincide con los datos ganadores.

Resultado del Super Astro Luna del 15 de noviembre de 2026

El sorteo de Astro Luna de este domingo 15 de noviembre genera expectativa entre quienes participan en este juego. La combinación ganadora está compuesta por cuatro números y un signo zodiacal, dos elementos que deben coincidir con la apuesta para obtener el premio principal.

Publicidad

Estos son los datos del resultado:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Signo zodiacal: [pendiente de publicación oficial]

Una vez se conozca el resultado, los jugadores podrán revisar sus comprobantes y verificar si acertaron la combinación correspondiente a esta jornada.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna permite seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Publicidad

Para ganar el premio principal, se debe acertar tanto el número como el signo zodiacal que aparecen en el resultado oficial. También existen categorías de premios por coincidencias parciales, de acuerdo con las reglas del juego y el tipo de apuesta.

¿A qué hora juega Astro Luna?

El Super Astro cuenta con dos modalidades: Astro Sol y Astro Luna. Cada una tiene su propia programación y resultado, por lo que es importante identificar en cuál participó antes de consultar los números ganadores.

Publicidad

Para conocer el horario exacto del sorteo de este domingo, se recomienda revisar la programación publicada por el operador.

¿Cómo consultar los resultados del Super Astro Luna?

Los resultados se pueden verificar en los canales oficiales de Super Astro. Al consultar, compruebe que la información corresponda a la modalidad Luna y a la fecha del domingo 15 de noviembre de 2026.

Publicidad

Si su apuesta coincide con el resultado, revise las condiciones de premiación y los pasos establecidos para reclamar el dinero. Conserve el comprobante, ya que es necesario para acreditar su participación.

Recuerde que Astro Luna y Astro Sol son juegos independientes y que cada uno tiene su propia combinación ganadora.