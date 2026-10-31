Chontico Día hoy, 31 de octubre de 2026: resultado del sorteo y número ganador

El Chontico Día es un juego de chance de Colombia, de carácter regional en el Valle del Cauca, que permite a los participantes apostar a diferentes combinaciones numéricas y obtener premios si aciertan los números seleccionados, de acuerdo con las modalidades y el plan de pagos establecidos.



Este sábado 31 de octubre de 2026 se realizará un nuevo sorteo, correspondiente al número 5409, programado para la 1:00 de la tarde. El juego se realiza diariamente, incluidos domingos y festivos, y sus resultados pueden consultarse a través de los canales de información del operador y de la transmisión de Telepacífico.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar, los jugadores deben elegir un número de una, dos, tres o cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. La combinación seleccionada debe quedar registrada en una colilla o tiquete expedido por un punto de venta autorizado.

El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida. En las apuestas de cuatro cifras, por ejemplo, es necesario acertar el número ganador en el mismo orden en que aparece en el resultado del sorteo.

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El Chontico Día tiene un horario habitual de juego a la 1:00 p. m. y cuenta con transmisión por Telepacífico.



¿Cuál es el plan de premios del Chontico Día?

El valor que puede recibir un jugador depende de la cantidad de cifras acertadas, el orden en que aparecen y la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.



De acuerdo con los multiplicadores establecidos para las modalidades tradicionales del chance, los pagos de referencia son los siguientes:



Modalidad

Pago por cada $1 apostado

Una cifra (uña)

$5

Dos últimas cifras (pata)

$50

Tres últimas cifras en orden

$400

Tres cifras en cualquier orden

$83

Cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

$4.500

Cuatro cifras en cualquier orden

$208



Esto significa que, por ejemplo, una persona que apueste $1.000 al número de cuatro cifras y acierte la combinación en el orden exacto podría recibir $4.500.000, antes de los descuentos e impuestos que correspondan.



Los valores finales dependen de las condiciones de la apuesta y del operador autorizado.

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¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Quienes obtengan un premio deben conservar el tiquete original, ya que este es el documento que permite verificar la apuesta y adelantar el proceso de pago.

En los puntos de venta de Paga Todo, los requisitos publicados para reclamar premios incluyen:



Presentar el formulario o tiquete original ganador.

Diligenciar en la parte posterior los datos personales solicitados.

Presentar el documento de identidad físico.

Para premios iguales o superiores a $100.000, adjuntar una fotocopia o soporte válido del documento de identificación.

Para premios iguales o superiores a $500.000, diligenciar el formulario de pago correspondiente.

En cuanto al lugar de cobro, Paga Todo establece que los premios inferiores a $500.000 pueden reclamarse en sus puntos de venta o cajas, mientras que los de $500.000 o más deben gestionarse en establecimientos identificados como cajas habilitadas. Estas condiciones corresponden a la red de Paga Todo y pueden variar según el operador donde se haya comprado el chance.



¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para hacer efectivo el cobro del premio.

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Por esta razón, es importante verificar el resultado y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado.



Resultado del Chontico Día hoy, sábado 31 de octubre de 2026

Pendiente de publicación

El sorteo de este sábado corresponde al número 5409 y está programado para la 1:00 de la tarde. Sin embargo, a la hora de esta consulta, antes de realizarse el sorteo, todavía no se encuentra publicado el número ganador.



Número ganador: 4935

Quinta cifra: 7

El resultado anterior, correspondiente al viernes 30 de octubre, fue 5612.

Una vez se realice el sorteo y se publique el resultado, los jugadores podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes para comprobar si obtuvieron algún premio.

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Importante para la publicación: no sería correcto presentar el 5612 como resultado del 31 de octubre. La cifra ganadora de hoy debe incorporarse después de la 1:00 p. m., una vez esté confirmada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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