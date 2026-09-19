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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sinuano Día hoy 19 de septiembre de 2026: resultado y número ganador del sorteo

Sinuano Día hoy 19 de septiembre de 2026: resultado y número ganador del sorteo

El chance Sinuano Día tiene un nuevo sorteo este sábado 19 de septiembre. Consulte aquí el número ganador, las cifras y la quinta cifra una vez sean publicados los resultados oficiales.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Sinuano Día
Sinuano Día -
Getty Images

Los jugadores del Sinuano Día están atentos al resultado del sorteo correspondiente a este sábado 19 de septiembre de 2026. El chance realiza su jornada diaria y la combinación ganadora se conoce por medio de la transmisión en vivo por Telecaribe.

De acuerdo con la información publicada por el operador, el próximo sorteo de Sinuano Día corresponde a este sábado. El resultado anterior, realizado el viernes 18 de septiembre, dejó como número ganador el 3047.

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m.. Después de la transmisión, los resultados son publicados a través de los canales autorizados para que los participantes puedan revisar sus jugadas.

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Por esta razón, quienes realizaron una apuesta para este sábado deben conservar su comprobante y esperar la publicación de la combinación oficial antes de determinar si obtuvieron un premio.

Resultado Sinuano Día hoy 19 de septiembre

El sorteo de este sábado todavía está pendiente de publicación al momento de esta actualización.

  • Número ganador: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendientes
  • Tres últimas cifras: pendientes
  • Quinta cifra: pendiente

¿Qué es Sinuano Día?

Sinuano es un juego de tipo chance en el que los participantes pueden escoger una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

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La apuesta puede realizarse en diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que el jugador decida acertar. Entre ellas están las opciones de cuatro cifras, tres cifras, dos cifras o Pata y una cifra o Uña.

El valor mínimo de una apuesta es de $500, mientras que el monto máximo puede llegar a $10.000, según la modalidad.

¿Cómo se juega Sinuano?

Para participar, el jugador selecciona una combinación de cuatro números y define la modalidad en la que desea apostar.

Las principales opciones son:

  • 4 cifras o directo: se apuesta por las cuatro cifras en el orden seleccionado.
  • 3 cifras: se juega con tres números.
  • 2 cifras o Pata: la apuesta corresponde a las dos cifras seleccionadas.
  • 1 cifra o Uña: se participa con una sola cifra.

El jugador debe conservar el tiquete o comprobante de la apuesta para comprobar posteriormente el resultado.

Modalidades de Sinuano

ModalidadApuesta mínimaApuesta máxima
4 cifras / Directo$500$10.000
3 cifras$500$10.000
2 cifras / Pata$500$10.000
1 cifra / Uña$500$10.000

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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