Resultados Chontico Noche hoy, sábado 26 de septiembre de 2026: consulte el número ganador

Cada noche, miles de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país permanecen atentos al resultado de Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales de Colombia. Este sorteo se ha convertido en una alternativa frecuente para quienes buscan probar suerte con combinaciones de cuatro cifras, ya sea utilizando números especiales, fechas importantes o secuencias elegidas al azar. A diferencia de otros sorteos que se realizan durante la mañana o la tarde, Chontico Noche concentra la expectativa en las últimas horas de la jornada. Los sábados, el juego tiene un horario especial y se realiza a las 10:00 de la noche, mientras que de lunes a viernes se lleva a cabo a las 7:00 p. m. y los domingos y festivos cuenta con una programación diferente.

Uno de los aspectos que ha mantenido vigente este chance es su arraigo en el suroccidente colombiano. Desde su nacimiento en Cali en la década de los noventa, Chontico ha logrado consolidar una amplia comunidad de jugadores que sigue diariamente los resultados y consulta los números ganadores tan pronto concluye cada sorteo.



Número ganador de Chontico Noche del 26 de septiembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de esta noche:



Número ganador: 9807

Quinta balota: 0

Un chance con historia en el Valle del Cauca

Chontico es considerado uno de los juegos de suerte y azar más reconocidos del Valle del Cauca. Su popularidad ha trascendido las fronteras regionales y actualmente es consultado por apostadores de diferentes departamentos que siguen diariamente sus sorteos. La mecánica principal consiste en seleccionar una combinación de cuatro números entre el 0000 y el 9999. Durante el sorteo se extrae la combinación ganadora y una cifra adicional conocida como la Quinta, la cual participa en determinadas modalidades de juego. Gracias a esta dinámica, los jugadores pueden obtener premios mediante distintos niveles de aciertos, dependiendo del valor apostado y de la modalidad elegida al momento de realizar la compra del tiquete.

Después de conocer los resultados, el paso más importante es conservar el comprobante original. Este documento es indispensable para validar cualquier reclamación y demostrar la participación en el sorteo. También es recomendable revisar los resultados únicamente a través de canales autorizados y puntos oficiales de consulta. De esta manera podrá confirmar si obtuvo aciertos en las cuatro cifras, en combinaciones parciales o en modalidades asociadas a la Quinta.



En caso de resultar ganador, el monto a recibir dependerá de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada previamente. Quienes logran acertar el número completo en el orden exacto pueden acceder a los premios más altos ofrecidos por el juego.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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