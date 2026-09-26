Super Astro Sol hoy: resultados sábado 26 de septiembre de 2026; número ganador y signo zodiacal

El sorteo de Super Astro Sol se mantiene como una de las modalidades más reconocidas dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia. A diferencia del chance tradicional, este juego combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, creando una mecánica distinta para quienes participan diariamente en busca de un premio. Durante la jornada de este sábado 26 de septiembre de 2026, los jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales del sorteo, que forma parte de la oferta permanente de apuestas autorizadas en el país. El juego cuenta con sorteos diarios y es ampliamente distribuido a través de puntos de venta autorizados en diferentes regiones. Además de consultar el resultado de cada día, muchos participantes buscan conocer cómo funciona el sistema de apuestas, cuáles son las condiciones para ganar y qué requisitos deben cumplirse para reclamar un premio de manera adecuada.



Resultados de Super Astro Sol hoy, 26 de septiembre de 2026

Los resultados de Super Astro Sol correspondientes a este sábado 26 de septiembre de 2026 ya fueron publicados por los operadores autorizados.



Número ganador: 6987

Signo ganador: Sagitario

Así funciona Super Astro Sol

La principal característica de Super Astro Sol es que combina dos elementos dentro de una misma apuesta. El participante selecciona un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además de elegir uno de los signos del zodiaco disponibles. El plan de premios contempla diferentes categorías de acierto. Dependiendo de la coincidencia entre el número sorteado y el signo ganador, los participantes pueden acceder a distintos pagos establecidos por el operador del juego. Esta estructura permite que existan múltiples posibilidades de premio más allá del acierto completo. Los sorteos se realizan bajo supervisión y los resultados oficiales son divulgados mediante canales autorizados, lo que permite a los apostadores consultar rápidamente los números ganadores una vez finaliza la jornada.

Quienes obtengan un premio deben conservar el comprobante original de la apuesta. El tiquete es el documento que acredita la participación y constituye el principal requisito para iniciar cualquier proceso de reclamación. Para cobrar un premio, es necesario acudir a un punto o canal autorizado por el operador correspondiente. Dependiendo del valor obtenido, puede solicitarse la presentación de la cédula de ciudadanía y otros documentos requeridos para validar la identidad del ganador. También es recomendable revisar las condiciones oficiales relacionadas con los tiempos de reclamación, ya que los premios deben cobrarse dentro de los plazos establecidos por la regulación vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL