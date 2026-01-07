En vivo
ZULMA GUZMÁN
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
IPC COLOMBIA
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 7 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 7 de enero de 2026: números ganadores

Recuerde que los tachones o enmendaduras harán que su billete sea inválido para reclamar el premio en caso de salir ganador. Consulte EN VIVO los resultados de la noche de este miércoles.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de ene, 2026
Chontico Noche 7 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy
Chontico Noche 7 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Chontico - Getty Images

El Chontico Noche es uno de los chances más jugados en el suroccidente colombiano, exactamente en el departamento del Valle del Cauca. Este sorteo se realiza a las 7 de la noche, de lunes a viernes, los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. Le contamos los resultados de este miércoles, 7 de enero de 2026, con la quinta cifra.

Resultado del Chontico Noche del 7 de enero de 2026

  • Número ganador: 8918
  • Quinta cifra: 6

Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche:
  1. De lunes a viernes: 7:00 p. m.
  2. Sábados: 10:00 p. m.
  3. Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Noche se transmite en vivo, lo que permite a los jugadores seguir el desarrollo del proceso en tiempo real. Para garantizar la transparencia, se aplican controles y protocolos que verifican la validez de cada extracción. Al finalizar, los resultados son publicados por la Lotería del Valle del Cauca y se ponen a disposición del público a través de canales digitales oficiales y medios autorizados.

Últimos resultados del Chontico Millonario

ChanceFechaResultado
Chontico Día07 de Enero del 20268377
Chontico Noche06 de Enero del 20260541
Chontico Día06 de Enero del 20266966
Chontico Noche05 de Enero del 20269618
Chontico Día05 de Enero del 20261969
Chontico Noche04 de Enero del 20260948
Chontico Día04 de Enero del 20262109
Chontico Noche03 de Enero del 20266289
Chontico Día03 de Enero del 20269782
Chontico Noche02 de Enero del 20266979
Chontico Día02 de Enero del 20269336
Chontico Noche01 de Enero del 20262987
Chontico Día01 de Enero del 20265024
Chontico Noche31 de Diciembre del 20254124
Chontico Día31 de Diciembre del 20254344
Chontico Noche30 de Diciembre del 20257834
Chontico Día30 de Diciembre del 20252777
Chontico Noche29 de Diciembre del 20257558
Chontico Día29 de Diciembre del 20250847
Chontico Noche28 de Diciembre del 20255330
Chontico Día28 de Diciembre del 20252777
Chontico Noche27 de Diciembre del 20257875
Chontico Día27 de Diciembre del 20259927
Chontico Noche26 de Diciembre del 20258097
Chontico Día26 de Diciembre del 20255682
Chontico Noche25 de Diciembre del 20254004
Chontico Día25 de Diciembre del 20254160

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

  • Seleccione un número de cuatro cifras.
  • Defina el valor de la apuesta.
  • Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.
  • Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.
  • El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:

Premios menores (hasta $100.000)

  • Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.
  • Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

  • Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
