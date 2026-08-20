Consulte la cifra ganadora de Caribeña Día hoy, jueves 20 de agosto de 2026

Este jueves 20 de agosto de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de Caribeña Día, uno de los juegos de chance con presencia en la región Caribe del país. Los jugadores están atentos a conocer la combinación que resulte favorecida en el sorteo de esta jornada.



¿Cuándo juega La Caribeña?

La Caribeña cuenta con sorteos durante todos los días del calendario, incluidos domingos y días festivos.

El sorteo de Caribeña Día se realiza a las 2:30 p. m., mientras que la modalidad nocturna tiene un horario diferente. De esta manera, los apostadores pueden participar en las distintas jornadas disponibles.



Resultados Caribeña Día del 20 de agosto

El resultado oficial de Caribeña Día de este jueves 20 de agosto de 2026 será incorporado en este espacio una vez sea publicado y confirmado:

Número ganador: 6048

6048 Quinta cifra ganadora: 4

Los jugadores deben revisar cuidadosamente las cifras de su tiquete y compararlas con el resultado oficial antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio.



¿Cómo se juega La Caribeña?

Como ocurre con otros juegos de chance, los participantes pueden escoger una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar la modalidad de apuesta que prefieran.

La jugada puede realizarse en los puntos autorizados y el valor del premio depende de la modalidad elegida y de la cantidad apostada.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Cuatro cifras directo (Superpleno): consiste en acertar los cuatro números en el orden exacto.

consiste en acertar los cuatro números en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo (Pleno): requiere acertar los últimos tres números en el orden exacto.

requiere acertar los últimos tres números en el orden exacto. Tres cifras combinado: permite acertar los últimos tres números sin importar el orden.

permite acertar los últimos tres números sin importar el orden. Dos cifras (Pata): consiste en acertar los dos últimos dígitos en el orden establecido.

consiste en acertar los dos últimos dígitos en el orden establecido. Una cifra (Uña): requiere acertar únicamente el último dígito del número ganador.

requiere acertar únicamente el último dígito del número ganador. Quinta cifra: corresponde a la balota adicional que se extrae durante el sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña?

Si las cifras de su jugada coinciden con el resultado ganador, es importante conservar el tiquete o comprobante original y verificar que se encuentre en buenas condiciones.

Antes de acudir a reclamar un premio, el ganador debe consultar los requisitos establecidos por el operador y presentar los documentos que sean solicitados para realizar el trámite.

También se recomienda no entregar el tiquete original a personas que no estén autorizadas para efectuar el proceso de reclamación.

Los premios de los juegos de suerte y azar están sujetos a las condiciones y disposiciones establecidas por la normativa vigente.