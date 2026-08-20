Sinuano Día resultados de hoy jueves 20 de agosto de 2026: números ganadores

Los jugadores del Chance Sinuano están atentos este jueves 20 de agosto a una nueva jornada de Sinuano Día, sorteo que se realiza diariamente y que tiene especial presencia entre los apostadores de la región Caribe.

El juego permite escoger diferentes combinaciones y modalidades de apuesta. Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán verificar si las cifras registradas en sus tiquetes coinciden con las seleccionadas en el sorteo.



¿A qué hora se juega Sinuano Día?

El Sinuano Día se sortea todos los días a las 2:30 p. m. Además de esta modalidad, el juego cuenta con un sorteo nocturno.

El Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.



Número ganador de Sinuano Día hoy 20 de agosto

El resultado correspondiente al sorteo de este jueves 20 de agosto de 2026 será incorporado en este espacio una vez sea publicado oficialmente:

Número ganador: 2638

2638 Quinta balota: 2

Los apostadores deben revisar las cifras de su comprobante y compararlas con el resultado oficial antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Estas son las modalidades de apuesta

El Sinuano ofrece diferentes alternativas para que los jugadores seleccionen sus números. En la modalidad de cuatro cifras es posible escoger una combinación entre 0000 y 9999.

Entre las opciones disponibles están:



4 cifras directo o Superpleno: exige acertar las cuatro cifras en el mismo orden y paga 4.500 veces el valor apostado.

exige acertar las cuatro cifras en el mismo orden y paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente y paga 400 veces la apuesta.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente y paga 400 veces la apuesta. 2 cifras o Pata: consiste en acertar las dos últimas cifras y paga 50 veces lo apostado.

consiste en acertar las dos últimas cifras y paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o Uña: premia el acierto de la última cifra y paga cinco veces el valor de la jugada.

El premio que pueda recibir cada jugador depende de la modalidad seleccionada y del monto de la apuesta.



¿Cómo reclamar si ganó en Sinuano Día?

Si las cifras de su tiquete coinciden con alguna de las combinaciones premiadas, debe conservar el comprobante original en buen estado y verificar que la información registrada pueda ser validada.

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Para solicitar el pago pueden requerirse el tiquete ganador y un documento de identificación, además de otros soportes dependiendo de la cuantía del premio y de las condiciones establecidas por el operador.

Por ello, antes de acudir a reclamar, es recomendable consultar los requisitos y canales oficiales habilitados para el pago.

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¿Qué pasa si no se reclama el premio?

Los ganadores tienen un plazo establecido para hacer efectivo el cobro. Si el premio no es reclamado dentro del término legal de un año, los recursos se destinan a la financiación del sistema de salud y otros proyectos sociales del Estado.

Por esta razón, es importante conservar el tiquete y verificar oportunamente los resultados de cada jornada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.