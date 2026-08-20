Super Astro Sol último sorteo del 20 de agosto de 2026: resultados y números ganadores de hoy

Los jugadores del Super Astro Sol estuvieron atentos este jueves 20 de agosto de 2026 a una nueva edición de uno de los chances más populares del país. Esta modalidad continúa destacándose en Colombia por combinar un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, una dinámica que ofrece más alternativas de juego frente a otras apuestas tradicionales. En esta jornada, miles de apostadores revisaron sus tiquetes para comprobar si lograron acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios establecidos por el juego.



Resultado del Super Astro Sol del 20 de agosto de 2026

Estos fueron los resultados oficiales del sorteo realizado este jueves:



Número ganador:

Signo zodiacal:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Los participantes deben verificar cuidadosamente los números impresos en sus comprobantes, así como el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta.



¿Cómo se gana en el Super Astro Sol?

El atractivo principal de este juego radica en que no basta únicamente con acertar las cuatro cifras sorteadas. Para acceder al premio mayor, también es necesario coincidir con el signo zodiacal ganador anunciado en el sorteo oficial. Dependiendo de la modalidad elegida por el apostador, existen diferentes categorías de premios. Por ello, incluso quienes no logren la combinación completa pueden tener la posibilidad de recibir pagos por aciertos parciales establecidos dentro del plan de premios.

El Super Astro Sol ha logrado consolidarse dentro de las preferencias de muchos colombianos gracias a un formato sencillo y dinámico. Los jugadores pueden escoger cualquier número entre 0000 y 9999 y acompañarlo con uno de los doce signos del zodiaco disponibles. Entre las opciones disponibles se encuentran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, existe la posibilidad de jugar con la modalidad de todos los signos, dependiendo de las condiciones ofrecidas por el operador.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4 de la tarde y sus resultados son divulgados por los canales autorizados una vez termina la jornada correspondiente. Los apostadores pueden consultar la combinación ganadora en puntos oficiales de venta y plataformas habilitadas para la publicación de resultados. Antes de reclamar cualquier premio, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar que los datos coincidan exactamente con la combinación oficial divulgada por el operador.



Qué hacer si el tiquete resultó ganador

Las personas que encuentren coincidencias entre su apuesta y los resultados oficiales deben revisar las condiciones de pago vigentes y acudir únicamente a canales autorizados para reclamar el premio correspondiente. También es importante presentar el documento de identidad y el comprobante original de la apuesta. Mientras continúan los sorteos diarios, los seguidores de este popular chance mantienen la expectativa de convertirse en los próximos ganadores de una de las modalidades de juego más reconocidas en Colombia.



ÁNGELA URREA PARRA

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