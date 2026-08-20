El millonario pleito comercial que pone en riesgo conexión a internet en varias regiones de Colombia

Durante los últimos días, en los cuales Colombia se encuentra en una crisis por el terremoto del pasado 10 de agosto, se ha presentado un millonario pleito comercial entre Azteca Comunicaciones y Andean Tower Partners Colombia (ATP), que pone en riesgo la conexión a internet de varias regiones y entidades del país. La disputa económica oscilaría entre cinco y siete millones de dólares, y surge porque ATP exige el pago por el uso de la infraestructura, mientras que Azteca Comunicaciones rechaza los cobros al considerar que los montos son inválidos.

En un comunicado, Azteca Comunicaciones explicó: "La decisión unilateral de Andean Tower Partners Colombia (ATP) de terminar los contratos que soportan 419 sitios del Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) pone en riesgo la continuidad del servicio. La medida se produce en medio de una controversia contractual con la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia (UTFO), operadora del PNFO, sobre facturas cuya validez y cuantía siguen formalmente en disputa y deberán ser resueltas por las autoridades competentes".

Aseguró que "cualquier diferencia" se debe solucionar "mediante arreglo directo y, en su caso, ante un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá", mas no cortando el servicio en las zonas apartadas del país. Además, dijo que en medio de la disputa se han llevado varios pasos del proceso de conciliación con ATP, como iniciar el arreglo directo en abril y presentar una propuesta de compensación y renegociación en junio.



No obstante, Azteca Comunicaciones denunció que "ATP cerró unilateralmente esa etapa el 17 de julio y, siete días después, remitió su comunicación de terminación de los contratos". Por otro lado, aseguró que esta disputa tiene antecedentes, pues en 2025, una interrupción en estos sitios dejó sin servicio a más de 65 municipios y afectó a más de un millón de personas, incluidos hospitales, escuelas, bancos, alcaldías y juzgados.



Es por esta razón que Azteca informó del caso a la Superintendencia de Sociedades, así como al Ministerio TIC, "para valorar ambas posiciones y no avalar una decisión unilateral mientras el asunto sigue pendiente ante el Juez del Contrato y el Juez del Concurso (Tribunal de Arbitramento)".

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El representante de Azteca Comunicaciones, Fabio Umar, dijo a Negocios DITU: "Aquí nadie ha discutido que hay unas deudas que Azteca tiene con ATP, pero lo que debería tramitarse como una deuda patrimonial, económica, como un conflicto comercial y societario, ATP lo quiere llevar a las vías de hecho diciendo que, si no se les paga lo que ellos considera que se debe, cortan el servicio. El servicio de internet que afectaría a prácticamente la mitad del país, eso es gravísimo".

LAURA VALENTINA MERCADO

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