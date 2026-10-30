Dorado Noche resultados de hoy viernes, 30 de octubre de 2026: número ganador y cómo reclamar premio

Miles de apostadores siguen diariamente los resultados de Dorado Noche, una de las modalidades de chance más consultadas en Colombia, que actualmente cuenta con sorteos todos los días de la semana.

El juego hace parte de los sorteos asociados a la Lotería de Bogotá y es operado en Bogotá y Cundinamarca por Paga Todo (GELSA).

Resultado de Dorado Noche del viernes 30 de octubre de 2026

Número ganador: pendiente de publicación

La quinta: pendiente de publicación

Publicidad

Los jugadores deben revisar su tiquete una vez se publique el resultado oficial para verificar si acertaron en alguna de las modalidades disponibles. Los premios dependen del tipo de apuesta realizada y del grado de coincidencia con el número ganador.



¿Qué es Dorado Noche?

Dorado Noche es uno de los sorteos de chance que se juega bajo la modalidad de apuestas permanentes. El participante selecciona un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y apuesta una cantidad determinada de dinero.

Si el resultado oficial coincide con la combinación elegida, puede obtener un premio de acuerdo con el plan de pagos vigente. Este juego forma parte de la familia de sorteos El Dorado, que también incluye las versiones Dorado Mañana y Dorado Tarde.

Durante 2026 se autorizó que Dorado Noche ampliara su frecuencia y comenzara a realizar sorteos todos los días de la semana. Los horarios informados para el juego son:



Lunes a viernes: 10:05 p. m.

10:05 p. m. Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos: 7:25 p. m.

7:25 p. m. Festivos: 7:28 p. m.

Modalidades de apuesta

Los participantes pueden apostar a distintas modalidades:



Cuatro cifras directas.

Tres cifras.

Dos cifras.

Una cifra.

Combinados y otras modalidades autorizadas.

Las ganancias cambian según la modalidad seleccionada al registrar la apuesta. De acuerdo con la información suministrada sobre el plan de premios, acertar las cuatro cifras directas puede representar pagos de hasta 4.500 veces el valor apostado. Las demás opciones permiten obtener premios por coincidencias parciales, según las reglas vigentes.



El valor mínimo de una apuesta de chance es de 500 pesos antes de impuestos. El monto final depende de la cantidad apostada y de la modalidad elegida. Las jugadas pueden registrarse en puntos físicos autorizados, con vendedores acreditados o mediante los canales digitales habilitados por el operador.

Publicidad

Cómo reclamar un premio

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original de la apuesta. Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, según la información suministrada, se exige presentar el tiquete original, acreditar la identidad del ganador y ser mayor de edad.

Se recomienda revisar los datos impresos en el comprobante antes de salir del punto de venta y guardarlo en buen estado hasta la realización del sorteo y el eventual cobro.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.