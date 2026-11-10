Colombia estaría negociando un préstamo de 15.000 millones de dólares con el FMI

La agencia de noticias Bloomberg reveló, citando a fuentes anónimas enteradas, este lunes que Colombia estaría negociando un préstamo de alrededor de 15.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un intento del Gobierno de Abelardo de la Espriella por "estabilizar sus precarias finanzas". " Colombia y el FMI están negociando un acuerdo de reserva . Las fuentes añadieron que Colombia tiene la intención de recurrir al programa en lugar de considerarlo una medida de precaución. Aún no se ha tomado una decisión definitiva", se lee en el artículo de la agencia.



Bloomberg explicñ que el gobierno de abelardo de la espriella busca contener años de deficits crecientes. Incluso se advierte que el déficit podría alcanzar un record de 9,4% del PIB en el 2027. Segun la agencia de noticias, el Ministerio de Hacienda confirmó que una misión técnica del FMI visitaría Bogotá para continuar las conversaciones sobre las medidas de estabilizacion del Gobierno para mejorar las condiciones económicas y fiscales del pais.

Hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó que la situación presupuestaria de Colombia no es "sostenible", abriendo la puerta a una posible financiación para ayudar al país a reducir su deuda pública. "El déficit primario de Colombia es muy grande. Representa el 3,5% del PIB. La deuda alcanza el 60% del PIB y sigue aumentando. Esta situación no es sostenible ni viable", declaró a mediados de octubre Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. "Creemos que el país debe realizar un esfuerzo concertado para reducir su deuda", añadió.

Publicidad

Nigel Chalk informó en ese entonces que se habían iniciado conversaciones con las autoridades colombianas y que una misión del FMI viajará a Bogotá a principios de noviembre, aunque no especificó una fecha, para examinar "diferentes opciones y estrategias". "Seguimos reflexionando sobre las modalidades de nuestro apoyo: asesoramiento en materia de política económica, asistencia técnica o, potencialmente, financiación del FMI", detalló el director regional.



"Para nosotros está bastante claro que el gobierno está muy comprometido con abordar la situación fiscal de la economía", subrayó.



En sus previsiones actualizadas, presentadas en octubre en Bangkok, el FMI espera para Colombia un crecimiento del 2,25% en 2026 y del 2,3% el año próximo. Pero "el potencial del país es muy superior a eso, ¿verdad? Debería registrar un crecimiento mucho más rápido", comentó Chalk.

Publicidad

#Colombia estaría negociando un préstamo de 15.000 millones de dólares con el FMI, con el objetivo de estabilizar sus finanzas.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/LKRiKTbg3t pic.twitter.com/ra9MmWKKCu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 10, 2026

NOTICIAS CARACOL