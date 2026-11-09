Caribeña Noche: resultados oficiales, número ganador y quinta balota del sorteo del 9 de noviembre

El juego del chance representa una de las dinámicas de entretenimiento y recaudo económico más sólidas dentro del panorama nacional. En este mercado, La Caribeña Noche se posiciona como una de las marcas de mayor alcance y tradición, captando a diario la atención de miles de apostadores tanto en los departamentos del litoral Atlántico como en las principales capitales del país.

Para la jornada de este viernes 23 de octubre de 2026, presentamos una cobertura periodística estructurada para ofrecer claridad sobre los requisitos de validación de apuestas, las normativas de cobro, los aspectos impositivos y la celda reservada para el reporte oficial de las balotas de esta noche.



Guía de Validación: Requisitos y Seguridad para el Cobro

Para que un ciudadano pueda hacer efectivo cualquier incentivo económico derivado de su apuesta ante las redes comercializadoras autorizadas (SuperGiros, Record y aliados), la legislación colombiana exige el cumplimiento estricto de las siguientes pautas:



Soporte impreso en regla: El formulario físico de chance entregado en el punto de venta actúa como un título valor al portador. Es indispensable que el código de barras y los caracteres de serie estén en perfecto estado, sin arrugas, tachaduras o roturas que impidan el escaneo por parte de las terminales electrónicas.

El formulario físico de chance entregado en el punto de venta actúa como un título valor al portador. Es indispensable que el código de barras y los caracteres de serie estén en perfecto estado, sin arrugas, tachaduras o roturas que impidan el escaneo por parte de las terminales electrónicas. Titularidad del derecho: El trámite de cobro es estrictamente personal y exclusivo para mayores de edad. El beneficiario debe presentar su documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente).

El trámite de cobro es estrictamente personal y exclusivo para mayores de edad. El beneficiario debe presentar su (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente). Plazo de vencimiento: Según lo establecido en la Ley 643 de 2001, las acciones legales para reclamar premios de apuestas permanentes prescriben al cumplir un (1) año calendario, contado desde el momento exacto en que se firma el acta del sorteo.

Marco Tributario: Retenciones y Descuentos de Ley

El desembolso de los premios de azar en Colombia está supeditado a las reglas del Estatuto Tributario y a los controles de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):



Margen exento de retención: Aquellas liquidaciones de menor valor que se mantengan por debajo del límite de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se cancelan de forma completa en las ventanillas comerciales. Deducción por Ganancias Ocasionales: Cuando la cuantía obtenida sobrepasa dicho tope legal, la empresa concesionaria aplica de manera directa una retención en la fuente del 20%. Dichos recursos son trasladados a las arcas del Estado para apoyar la financiación de la salud pública. Certificación fiscal: Para los pagos de mayor volumen, el operador expide un certificado de retención en la fuente que el contribuyente debe integrar en su correspondiente declaración de renta anual.

Protocolo de Control en Sala y Tablero Oficial de Cifras (23 de Octubre)

La extracción de las balotas para este viernes 23 de octubre cuenta con el respaldo de ingenieros, auditores e interventores gubernamentales que garantizan la absoluta aleatoriedad mediante la inspección previa del sistema neumático y la congelación del sistema central de ventas antes de la transmisión.

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A continuación, se dispone el recuadro periodístico reservado para la publicación inmediata de la combinación favorecida:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

(Nota: La emisión de La Caribeña Noche para los días viernes se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. (hora colombiana) mediante la señal del Canal Telecaribe y plataformas digitales. Sugerimos a nuestros lectores actualizar este artículo minutos después de la hora señalada para consultar la combinación ganadora ratificada por la mesa de control.