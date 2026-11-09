Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto del 9 de noviembre: números ganadores

La expectativa crece entre millones de apostadores en todo el territorio nacional ante la realización de una vibrante jornada de juegos de suerte y azar este lunes 9 de noviembre. Esta noche entran en juego los multimillonarios planes de premios de las tradicionales Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima, a los que se suma el esperado sorteo del Baloto con su modalidad Revancha.

Todos estos sorteos operan bajo la estricta vigilancia y regulación de Coljuegos, garantizando la transparencia de los escrutinios y la validez legal de las transmisiones en vivo.

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A continuación, presentamos los espacios informativos reservados para actualizar las combinaciones y números ganadores en cuanto las entidades oficiales expidan sus actas de escrutinio:



Sorteo de la Lotería de Cundinamarca

El sorteo ordinario correspondiente a este lunes 9 de noviembre entregará un nuevo paquete de premios. El resultado oficial de su Premio Mayor es el siguiente:



Premio Mayor: [Insertar Número]

[Insertar Número] Serie: [Insertar Serie]

(Espacio reservado para el desglose completo de secos y aproximaciones una vez finalice la transmisión oficial).



Sorteo de la Lotería del Tolima

Por su parte, desde la ciudad de Ibagué, la Lotería del Tolima ejecuta su sorteo semanal de este lunes. El número favorecido para el Premio Mayor es:



Premio Mayor: [Insertar Número]

[Insertar Número] Serie: [Insertar Serie]

(Espacio reservado para la publicación de la lista oficial de secos y premios menores tras la confirmación del jurado de apuestas).



Sorteo de Baloto y Revancha

El sorteo de Baloto ofrece bolsas acumuladas multimillonarias para la noche de este lunes. La combinación ganadora se completará a continuación:



Baloto Tradicional: [N1] - [N2] - [N3] - [N4] - [N5] | Súper Balota: [Insertar número]

[N1] - [N2] - [N3] - [N4] - [N5] | [Insertar número] Sorteo Revancha: [R1] - [R2] - [R3] - [R4] - [R5] | Súper Balota: [Insertar número]

¿Cómo funcionan estas loterías y cómo participar?

Las loterías departamentales como Cundinamarca y Tolima operan mediante el sistema de billetes impresos o virtuales fraccionados. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999) y una serie de tres dígitos. Para participar, el apostador puede adquirir su billete físico o fracción individual con los loteros de confianza o acudir a las redes de apuestas electrónicas (como Paga Todo, SuRed o Gana Gana) y plataformas web autorizadas.



Para llevarse el Premio Mayor, es indispensable acertar exactamente las cuatro cifras del número y los tres dígitos de la serie arrojados en los bombos. No obstante, existen "premios secos" y múltiples "aproximaciones" (acierto de primeras o últimas cifras, número sin serie o solo la serie del mayor).

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En contraste, el Baloto funciona como un juego paramutual y mecánico. El comprador selecciona cinco números de una matriz del 1 al 43 y una sexta balota (la Súper Balota) del 1 al 16. Se puede participar de forma manual o automática a través de los terminales autorizados y la plataforma en línea. Acertar las seis cifras otorga el acumulado principal.



Proceso para el cobro de premios

Si resulta ganador tras la verificación del escrutinio, debe tener en cuenta el siguiente protocolo legal para hacer efectivo su billete:



Premios menores: Si el monto ganado es inferior a las 140 o 182 UVT (aproximadamente entre 6 y 8 millones de pesos según el operador), el valor se reclama de forma inmediata en cualquier punto o agencia de la red autorizada con la presentación del tiquete original y la cédula. Mayores y acumulados multimillonarios: Para reclamar el Premio Mayor de una lotería departamental, el ganador debe desplazarse con el billete original intacto y su documento de identidad a la sede administrativa correspondiente (Bogotá para Cundinamarca o Ibagué para Tolima). En el caso de Baloto, los premios de gran cuantía se gestionan a través de las sucursales fiduciarias estipuladas por la entidad concesionaria. Retenciones impositivas: De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, todo premio derivado de juegos de suerte y azar está sujeto a una retención en la fuente por ganancias ocasionales del 20%, sumado a los gravámenes a los movimientos financieros (4x1000) aplicables en el momento del pago.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.