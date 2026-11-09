Lotería del Tolima: ¿cuál fue el número ganador del premio mayor este lunes 9 de noviembre?

Ante la inminencia de la revelación de la combinación ganadora, resulta indispensable revisar las condiciones de caducidad y cobro impuestas por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar, como lo es la popular Lotería del Tolima:

Término para reclamar: El Artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece un periodo máximo de un (1) año contado a partir de la fecha del sorteo para presentar el boleto ganador. Vencido este plazo, los fondos no reclamados prescriben y pasan a la red pública de salud del departamento.

El Artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece un periodo máximo de contado a partir de la fecha del sorteo para presentar el boleto ganador. Vencido este plazo, los fondos no reclamados prescriben y pasan a la red pública de salud del departamento. Cargas impositivas obligatorias: La entrega de dinero correspondiente a secos y Premio Mayor está gravada con la tarifa del 20% de retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional (Estatuto Tributario), valor descontado directamente por la empresa emisora antes de la consignación.

Lotería del Tolima: Resultados de la jornada de este lunes 9 de noviembre

Las expectativas de miles de apostadores en las distintas regiones del país se concentran en el sorteo ordinal número 4195 de la Lotería del Tolima. Esta entidad departamental despacha un plan global de premios que supera los 13.400 millones de pesos colombianos, encabezado por un atractivo Premio Mayor de 3.500 millones de pesos.



Cifras de la fortuna (Sorteo 4195)

La extracción oficial de balotas se efectúa hacia las 10:30 p.m. con transmisión por televisión regional y seguimiento en redes institucionales, contando con la veeduría de delegados de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima para certificar el desarrollo del juego.



Premio Mayor ($3.500.000.000):

Serie:

Mecanismo de explotación comercial y destino de los recaudos

La comercialización del billete completo y las fracciones de la Lotería del Tolima cumple un fin social primordial en el régimen departamental. En conformidad con la Ley 643 de 2001, las ganancias obtenidas mediante el ejercicio del monopolio de juegos de suerte y azar financian directamente la red asistencial de salud pública en el Tolima.

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Estos fondos respaldan programas de atención primaria, dotación hospitalaria e infraestructura asistencial para las poblaciones de menores ingresos.



Procedimiento administrativo de reclamo

Los apostadores que hayan obtenido aciertos en la combinación del Premio Mayor o en las aproximaciones secundarias deben seguir las pautas oficiales:



Custodia del título valor: Mantener el papel físico en perfecto estado, sin arrugas ni tachaduras que alteren la validez del código de barras. Reclamación de incentivos menores: Se realiza directamente en agencias distribuidoras, puntos autorizados o con vendedores independientes presenting el documento de identidad. Cobro de sumas mayores: Exige la comparecencia en las instalaciones de la Lotería del Tolima en la ciudad de Ibagué o en distribuidores principales. Requiere diligenciar el Formulario de Identificación de Ganadores, copia ampliada de la cédula, certificación bancaria vigente y copia del RUT actualizado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.