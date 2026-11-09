Resultados Baloto y Revancha hoy, lunes 9 de noviembre: los números ganadores del sorteo

Este lunes 9 de noviembre se juega una nueva edición de Baloto y su modalidad adicional, Revancha, en Colombia. Los dos sorteos entregan acumulados millonarios y permiten a los participantes probar suerte con sus combinaciones. Consulte los números ganadores, la Superbalota y los resultados una vez finalice la jornada.

Resultados de Baloto hoy, 9 de noviembre

Baloto realiza su sorteo número 2733 este lunes, con un acumulado anunciado de $19.600 millones. Los participantes deben elegir cinco números principales, entre el 1 y el 43, y una Superbalota, entre el 1 y el 16. Estos son los datos que debe consultar:

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Sorteo: 2733.

Números ganadores: [pendientes de publicación oficial].

Superbalota: [pendiente de publicación oficial].

Acumulado: $19.600 millones.

El resultado se conocerá después de la extracción de las balotas. Los jugadores podrán comparar la combinación ganadora con los números registrados en sus tiquetes.



Resultado de Baloto Revancha hoy, 9 de noviembre

La modalidad Revancha también tiene sorteo este lunes y cuenta con un acumulado anunciado de $5.200 millones.



Esta opción funciona como un sorteo adicional para quienes la incluyen al momento de comprar su apuesta de Baloto. Aunque se utilizan los mismos números seleccionados para el juego principal, Revancha tiene una combinación ganadora y un acumulado independientes. Estos son los datos de la jornada:

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Sorteo: 2733.

Números ganadores: [pendientes de publicación oficial].

Superbalota: [pendiente de publicación oficial].

Acumulado: $5.200 millones.

Para comprobar si obtuvo un premio, es necesario revisar por separado los resultados de Baloto y Revancha.

¿A qué hora juega Baloto y Revancha?

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados. La programación para este lunes 9 de noviembre establece la transmisión a partir de las 11:00 p. m.

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Los resultados se publican después de finalizar las extracciones y validar las combinaciones ganadoras. La transmisión puede seguirse por Canal 1.

¿Cómo consultar los resultados de Baloto y Revancha?

Los participantes pueden verificar sus apuestas a través de la página oficial de Baloto. Para hacerlo, deben comparar los cinco números principales y la Superbalota con los datos de su tiquete.

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También es importante comprobar si se activó la opción Revancha, pues esta modalidad tiene un resultado independiente y solo participan quienes la incluyeron en su jugada.

¿Dónde verificar los números ganadores?

Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de Baloto, donde también está disponible el histórico de sorteos y una herramienta para comprobar las combinaciones.

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Conserve su tiquete y revise cuidadosamente las cifras antes de considerar que obtuvo un premio. En caso de resultar ganador, consulte los canales oficiales para conocer el procedimiento y los requisitos de reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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