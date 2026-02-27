En vivo
ECONOMÍA  / Colombia le responde a Ecuador y también le impondrá aranceles del 50%, según Mincomercio

Colombia le responde a Ecuador y también le impondrá aranceles del 50%, según Mincomercio

Colombia ya había emitido el decreto con el alza de aranceles al 30% a Ecuador. Sin embargo, tras el anuncio del Gobierno ecuatoriano de poner un 50%, esta fue la reacción del Gobierno nacional.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de feb, 2026
Colombia le responde a Ecuador y también le impone aranceles del 50%, según Mincomercio
Guerra comercial entre Colombia y Ecuador -
Colombia responderá a Ecuador con un nuevo incremento de aranceles, después de que ese país anunciara una subida del 50%. La ministra de Comercio, Diana Morales, explicó en Blu Radio que el Gobierno colombiano aplicará el mismo aumento del 50% a las 73 partidas arancelarias que ya habían sido gravadas con un 30% adicional desde la semana pasada.

Ante la pregunta de cómo están las relaciones entre Colombia y Eciador, la ministra señaló que “nosotros hemos tenido una interlocución permanente de parte del Gobierno nacional. La vocera de las conversaciones ha sido la ministra de Relaciones Exteriores (Rosa Yolanda Villavicencio), por supuesto articulada por todo el equipo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas, Ministerio de Industria y Turismo. Hemos estado todos a disposición y abiertos al diálogo”.

Sin embargo, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg Oviedo, la interlocución entre los dos países se rompió y que esa es la causa del aumento del 30% al 50% de aranceles para productos colombianos. Ante esto, la ministra de Justicia sostuvo que “desconocemos la motivación real. Nosotros siempre hemos manifestado la apertura al diálogo. Trazamos una ruta de trabajo y también solicitamos que las medidas arancelarias se levantaran para los dos países porque, de alguna manera, no era, según Ecuador, la motivación de esta diferencia entre los dos países. Sin embargo, lo que ha señalado el Gobierno ecuatoriano es que es el último tema a tratar en la agenda que ellos han propuesto”.

En cuanto a la respuesta de Colombia a los aranceles que impuso Ecuador del 50%, la ministra Morales señaló que “nosotros ayer, con el equipo de trabajo, evaluamos las medidas. Hoy vamos a llevar al comité Triple A esta propuesta y será el comité quien la decida. Vamos a llevar la propuesta, no solo de subir los aranceles a las 73 subpartidas, sino también contemplar otros productos que generarían algún tipo de sensibilidad también por las medidas que hoy ha tomado Ecuador”.

Según la funcionaria, el decreto constaría de “50% para las 73 subpartidas que hoy tienen el 30%, pero estamos evaluando también llevar otras subpartidas, además de las 73”.

