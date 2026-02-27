Precio del dólar hoy 27 de febrero de 2026 en Colombia: así termina la TRM este viernes

El precio del dólar en Colombia durante la jornada del 27 de febrero de 2026 cierra con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.745,78, un valor que reflejó un incremento respecto a la sesión anterior. De acuerdo con los registros oficiales, la TRM de este viernes avanzó $42,09, una variación diaria equivalente a 1,14%. Este movimiento consolidó un cierre semanal con tendencia al alza y ubicó la cotización en uno de los niveles más altos observados desde el 8 de enero del mismo año.

Al revisar el comportamiento inmediato, la variación frente al 26 de febrero de 2026 confirma un cambio significativo. La TRM del jueves cerró en $3.703,69, cifra que presentó un ligero incremento de $0,41 frente al miércoles 25 de febrero, equivalente a 0,01 %. Este nivel ya representaba un punto alto dentro del mes debido a que superó los valores registrados desde el 13 de enero.



La diferencia entre ambas jornadas coloca el avance diario en $42,09, lo que define un ajuste claro hacia un dólar más costoso en el mercado colombiano. La comparativa entre ambas fechas permite observar cómo el dólar superó nuevamente el umbral de los $3.740, rompiendo la estabilidad que venía mostrando en días previos, cuando permaneció durante varias sesiones por debajo o apenas por encima de los $3.700.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.710 Medellín $ 3.580 $ 3.720 Cali $ 3.580 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.630 $ 3.670 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro se estabiliza alrededor 1,18 dólares

El euro se estabilizó hoy alrededor de los 1,18 dólares después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijera que la inflación se estabilizará en el objetivo del 2 % anual a medio plazo.



El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1795 dólares, como en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1814 dólares.

Lagarde dijo en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo que espera que la inflación se estabilice en el objetivo del 2 % a medio plazo y que los "esfuerzos" del BCE "han sido efectivos" para bajar la inflación.

Por ello, es probable que el BCE mantenga sus tipos de interés a los depósitos durante algún tiempo en el 2 %, algo que no apoya el tipo de cambio del euro porque los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) son más elevados.

La confianza económica en la zona del euro bajó en febrero, pero la confianza del consumidor subió, aunque sigue en negativo, si bien estas cifras apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio. Tampoco la subida de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo la semana pasada en EE.UU., 4.000 más hasta 212.000, menos de lo previsto.

El dólar se fortalece en la medida en que actúa como activo seguro ante la incertidumbre en Irán y el riesgo a un ataque de EE. UU. a ese país, y porque los datos de la economía estadounidense son sólidos. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1782 y 1,1828 dólares.

