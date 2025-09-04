Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Colpensiones dará 1.040 bonos de más de $2 millones a afiliados que cumplan estos requisitos

Según Colpensiones, este sorteo busca incentivar el ahorro voluntario para quienes no pueden cotizar al sistema pensional tradicional. El 18 de septiembre se entregarán los primeros bonos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:12 a. m.
Colpensiones dará 1.040 bonos de más de $2 millones a afiliados que cumplan requisitos
Colpensiones - Getty Images