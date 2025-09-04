Colpensiones dará 1.040 bonos de más de $2 millones a afiliados que cumplan estos requisitos

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha anunciado la entrega de 1.040 bonos de consumo por valor de $2.350.000 cada uno, como parte del programa “Ahorrar es Ganar”, dirigido a los afiliados del sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar el ahorro voluntario entre personas que no pueden cotizar al sistema pensional tradicional.

El programa BEPS fue creado como una alternativa para trabajadores independientes, informales o con ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente, quienes no logran cumplir con los requisitos exigidos para acceder a una pensión convencional. A través de este sistema, los afiliados pueden realizar aportes voluntarios a una cuenta individual de ahorro para la vejez, con la posibilidad de recibir un ingreso periódico en el futuro.



¿Qué es el programa BEPS?

Está regulado por Colpensiones y se encuentra disponible en todo el territorio nacional. Los aportes realizados por los afiliados no tienen un monto mínimo obligatorio, aunque existen condiciones específicas para acceder a beneficios adicionales como seguros gratuitos o participación en sorteos. Los recursos acumulados en la cuenta individual pueden ser utilizados para obtener una anualidad vitalicia, que se entrega cada dos meses, o para completar semanas de cotización que permitan acceder a una pensión de vejez mediante el Sistema de Equivalencias. Este sistema permite convertir los ahorros en semanas cotizadas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Colpensiones.

Según el fondo de pensiones, al 30 de junio de 2025, el programa BEPS ha vinculado a más de 1.619.000 personas con cuentas activas. De estas, 1.029.000 han realizado aportes voluntarios. Además, 54.672 personas han accedido a una anualidad vitalicia, con pagos bimestrales promedio de $499.694. Entre los beneficiarios, 15.319 corresponden a gestores culturales, quienes han recibido anualidades promedio de $639.281 cada dos meses.



Asimismo, 273 personas han logrado acceder a una pensión de vejez mediante el Sistema de Equivalencias. Estas cifras reflejan el alcance del programa y su impacto en la población que no puede cotizar al sistema pensional tradicional.



Sorteo en el que Colpensiones dará bonos de más de 2 millones de pesos

En el marco de la conmemoración de los 10 años de operación del programa BEPS, Colpensiones lanzó el sorteo “Ahorrar es Ganar 2025”, avalado por Coljuegos. Este sorteo premiará a los afiliados que realicen aportes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. En total, se entregarán 1.040 bonos de consumo por valor de $2.350.000 cada uno. Estos bonos podrán ser redimidos en supermercados aliados al programa en todo el país. La campaña contempla tres sorteos en distintas fechas:



Primer sorteo: 18 de septiembre de 2025. Participan los ahorros realizados entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Se entregarán 208 bonos.

Segundo sorteo: 20 de noviembre de 2025. Participan los ahorros realizados entre el 1 de enero y el 31 de octubre. Se entregarán 312 bonos.

Tercer sorteo: 22 de enero de 2026. Participan los ahorros realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Se entregarán 520 bonos.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para participar en el sorteo, los afiliados deben cumplir con los siguientes requisitos:



Estar afiliados al programa BEPS.

Ser mayores de edad.

Realizar aportes entre el 11 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

Cumplir con las condiciones establecidas por Colpensiones durante el período promocional.

Cada aporte de $100.000 realizado durante el período de vigencia otorga una oportunidad de participar en el sorteo. Si el afiliado realiza un aporte de $400.000, obtiene una oportunidad adicional. El monto máximo de ahorro establecido para el año es de $2.200.000, lo que otorga hasta 38 oportunidades de participación.

Además de la posibilidad de participar en el sorteo, los afiliados que realicen aportes por encima de ciertos umbrales pueden acceder a un seguro de vida gratuito. Este seguro cubre eventos como enfermedades graves, desmembración e incapacidad. Para acceder a este beneficio, el afiliado debe cumplir con una de las siguientes condiciones:



Realizar al menos seis aportes de cualquier valor, superiores a $20.000.

Realizar aportes acumulados por un valor mínimo de $300.000.

“Todas las personas que de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán, entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración. En estos 10 años de operación, se han expedido 543.736 pólizas de seguro GRATUITAS entre las personas ahorradoras. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las Américas, para incentivar el ahorro”, aseguró la vicepresidenta comercial y de servicio al ciudadano, Paola Palmariny.

