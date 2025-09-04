Cómo abrir un bolsillo para ahorrar en Nu: pagan más del 8% en intereses en septiembre de 2025

NuBank es una entidad financiera de origen brasileño que opera en Colombia bajo el nombre de Nu Colombia S.A. Su modelo de negocio se basa en servicios financieros digitales, accesibles a través de una aplicación móvil. La compañía ha sido autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ofrecer productos como tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y mecanismos de inversión. La operación en Colombia se ha centrado en facilitar el acceso a servicios bancarios sin necesidad de sucursales físicas, utilizando tecnología para gestionar productos financieros desde dispositivos móviles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los productos habilitados por Nu en Colombia es la cuenta Nu, que permite realizar transferencias, pagos, retiros y ahorro. Dentro de esta cuenta, los usuarios pueden crear espacios denominados cajitas, que funcionan como bolsillos digitales para separar dinero y generar rendimientos diarios. Este mecanismo ha sido diseñado para fomentar el ahorro voluntario y ofrecer una alternativa a los productos tradicionales de inversión.



¿Qué son las cajitas de ahorro en Nu?

Las cajitas son compartimentos virtuales dentro de la cuenta Nu. El dinero depositado en estas cajitas permanece disponible para el usuario en todo momento, pero mientras se mantiene guardado, genera intereses diarios. La tasa de interés efectiva anual (E.A.) varía según las condiciones del mercado. En septiembre de 2025, la tasa reportada por simuladores financieros es de 8,25% E.A.

Este rendimiento se calcula diariamente sobre el saldo disponible en la cajita. No existen montos mínimos ni plazos forzosos. El usuario puede retirar el dinero en cualquier momento sin penalización. Los intereses generados están sujetos a retención en la fuente si superan el umbral diario establecido por la normativa tributaria.



Requisitos para abrir una cajita de ahorro

Para abrir una cajita de ahorro, es obligatorio tener una cuenta de ahorros activa en Nu. Esta cuenta se gestiona desde la aplicación móvil de Nu, disponible para Android e iOS. No se requiere descargar una aplicación adicional, ya que todos los productos están integrados en la misma plataforma.



Paso a paso para abrir una cuenta de ahorros en Nu

1. Descargar la aplicación

Acceda a la tienda de aplicaciones del dispositivo móvil (Google Play o App Store).

Busque “Nu Colombia” y descargue la aplicación oficial.

2. Registrarse en la lista de espera

Ingrese a la app y seleccionar la opción para solicitar la cuenta de ahorros.

Proporcione los siguientes datos:

Nombre completo Número de cédula Correo electrónico Número de celular

Autorizar el tratamiento de datos personales.

Enviar la información y esperar la confirmación de inclusión en la lista de espera 2.

3. Activación de la cuenta

Una vez habilitada la cuenta, se recibe una notificación en la app.

No es necesario realizar trámites presenciales ni enviar documentos físicos.

La cuenta se activa directamente en la aplicación.

Una vez la cuenta de ahorros en Nu está activa, el usuario puede acceder a varias funcionalidades desde la aplicación. Estas incluyen la posibilidad de realizar transferencias gratuitas a cualquier banco del país, efectuar pagos utilizando la tarjeta física o virtual asociada a la cuenta, y realizar retiros en cajeros automáticos, con un retiro gratuito al mes. Además, se habilita la opción de crear cajitas de ahorro para separar dinero con fines específicos y obtener rentabilidad diaria, así como invertir en certificados de depósito a término (CDT) desde montos mínimos de $50.000.



Cómo abrir una cajita de ahorro en Nu

Una vez se tiene la cuenta de ahorros activa, se puede crear una cajita de ahorro siguiendo estos pasos:



Abrir la app de Nu e iniciar sesión con el usuario registrado. Seleccionar la opción “Cuenta de ahorros”. Elegir “Cajitas de ahorro” o “Crear cajita”. Asignar un nombre a la cajita (por ejemplo, “Ahorro para estudios”). Definir el monto que se desea transferir desde la cuenta principal. Confirmar la operación.

La aplicación permite visualizar el rendimiento diario acumulado del dinero depositado en las cajitas de ahorro. Además, ofrece la opción de consultar el historial de intereses generados, lo que facilita el seguimiento del crecimiento del ahorro. En cualquier momento, el usuario puede transferir el dinero de vuelta a la cuenta principal sin restricciones. Este proceso no implica penalización ni pérdida de los intereses acumulados hasta el momento del retiro.



"Cada día, en las primeras horas, calculamos los rendimientos basándonos en el saldo que tenías en la cajita al final del día anterior. Este enfoque asegura que aproveches al máximo el efecto del interés compuesto, ya que los intereses se calculan sobre el nuevo saldo total cada día. Y recuerda, mientras tu dinero esté en la cajita, seguirá creciendo. No hay un límite de tiempo para mantener tu dinero allí, y puedes añadir o retirar fondos cuando quieras", señala la entidad en su sitio web.



¿En qué se diferencian las cajitas de ahorro a las cuentas de ahorro tradicionales y CDT en Nu?

Las cajitas de ahorro, las cuentas de ahorro tradicionales y los certificados de depósito a término (CDT) ofrecidos por Nu tienen diferencias importantes en cuanto a flexibilidad, rentabilidad y disponibilidad del dinero. Las cajitas de ahorro son espacios virtuales dentro de la cuenta de ahorros que permiten separar dinero con fines específicos. El dinero depositado en ellas genera intereses diarios, y puede retirarse en cualquier momento sin penalización. No requieren un monto mínimo ni un plazo definido, lo que las convierte en una opción útil para quienes desean ahorrar sin comprometer liquidez.

Publicidad

Por otro lado, la cuenta de ahorros tradicional de Nu funciona como una cuenta principal desde la cual se pueden realizar transferencias, pagos y retiros. Aunque también genera intereses, estos suelen ser menores que los ofrecidos en las cajitas. La cuenta de ahorros permite el manejo cotidiano del dinero, mientras que las cajitas están pensadas para separar fondos con objetivos de ahorro.

Por otro lado, los CDT son instrumentos de inversión que requieren pactar un plazo fijo, durante el cual el dinero no puede retirarse sin penalización. En Nu, se pueden abrir CDT desde montos bajos, como $50.000, y ofrecen tasas de interés competitivas, generalmente superiores a las de la cuenta de ahorros, pero con menor flexibilidad. El rendimiento se obtiene al finalizar el plazo acordado, y no se generan intereses diarios como en las cajitas.



¿Cómo borrar las cajitas?

Si usted ya cumplió el objetivo para el cual creó una cajita de ahorro en Nu, puede eliminarla directamente desde la aplicación para mantener su cuenta organizada. Por ejemplo, si se creó una cajita para ahorrar dinero destinado a un viaje y ya se usaron esos fondos, dejando el saldo en cero, es posible borrar esa cajita sin afectar otras funcionalidades. Nu permite tener hasta diez cajitas activas al mismo tiempo, por lo que eliminar una que ya no se necesita también abre espacio para establecer nuevas metas de ahorro. Esta opción está disponible en la app y no requiere trámites adicionales. Este es el paso a paso:



Ingrese a la cajita que desea borrar Haga clic en el ícono de tuerca que está en la parte superior derecha de la pantalla Presione el botón 'Borrar'. Recuerde que la cajita debe estar sin saldo para que pueda eliminarse.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL