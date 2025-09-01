Cómo solicitar un crédito de $25 millones en Nequi: el desembolso es en minutos

Para nadie es un secreto que Nequi es una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia. Entre las muchas funciones que cumple esta plataforma se encuentra enviar y recibir dinero, el pago de servicios públicos, la recarga de celulares, el retiro de efectivo en cajeros aliados, la recepción de remesas internacionales, la compra de seguros, la inversión en acciones mediante plataformas asociadas, y la organización del ahorro a través de herramientas como el Colchón, los Bolsillos y las Metas.

Nequi permite realizar pagos en comercios físicos mediante código QR, PSE o tarjeta virtual, recibir la nómina, pagar plataformas de entretenimiento y realizar donaciones. Todas estas operaciones se ejecutan desde la aplicación móvil, sin necesidad de acudir a una sucursal física.

Dentro de este ecosistema digital, Nequi cuenta con una línea de préstamos denominada Crédito de Libre Inversión, antes llamada Préstamo Propulsor, que permite solicitar montos desde $100.000 hasta $25 millones. Este producto está diseñado para libre destinación y se gestiona completamente en línea, sin necesidad de presentar codeudores. Incluso, en caso de aprobado, el desembolso a su cuenta es en minutos.



¿Qué le pide Nequi para aprobarle un crédito de libre inversión?

Aunque la empresa es enfática en afirmar que la solicitud del préstamo es sencilla y no necesita papeleo, lo cierto es que hay ciertos requisitos que el solicitante no debe pasar por alto:



Ser mayor de 18 años con cédula de ciudadanía vigente.

Tener un historial crediticio activo.

Demostrar capacidad de pago.

En el caso de solicitar un monto alto, es necesario que usted tenga pocas deudas. "No te endeudes demasiado: Si ya debes mucho dinero, será más difícil que te aprueben otro crédito", precisa Nequi.

precisa Nequi. No estar reportado con calificación negativa ante centrales de riesgo.

Una vez ingrese estos datos, Nequi realiza un análisis interno del perfil financiero del usuario, evaluando su comportamiento en la aplicación, como el uso de servicios, frecuencia de pagos y manejo del saldo disponible.



¿Cómo solicitar el crédito?

Este proceso debe realizaro desde la aplicación móvil de Nequi. Ingrese a la sección de 'Servicios', seleccionar 'Finanzas' y luego 'Créditos'. Allí encontrará la opción del Crédito de Libre Inversión. Se debe elegir el monto deseado, en este caso $25 millones, y el plazo de pago, que puede ser de hasta 60 meses.



Posteriormente, se presentan las condiciones del crédito, incluyendo tasas de interés, costos asociados y el valor total unificado de la operación (VTUA). El usuario debe aceptar estas condiciones y validar su identidad mediante una selfi. Una vez aprobado, el desembolso se realiza en minutos, directamente en la cuenta Nequi del solicitante. Aunque no se exige codeudor, Nequi normalmente pide fianza otorgada por el Fondo de Garantías de Antioquia (FGA). Esta reemplaza la figura del codeudor y tiene un costo adicional que se incluye en el monto desembolsado y se distribuye en las cuotas mensuales. El valor de esta comisión puede variar entre el 0% y el 17.8% del total del préstamo, incluyendo IVA.

Además, tenga en cuenta que es obligatorio contar con un seguro de vida, cuyo costo es de aproximadamente $1.450 por cada millón desembolsado. Este seguro cubre eventos como fallecimiento, incapacidad total y permanente, o enfermedades graves. El usuario puede contratarlo directamente con Nequi o endosar uno propio.



Simulador de Crédito de Libre Inversión de Nequi

Para explicar mejor lo anterior, Noticias Caracol le muestra en cuánto le quedan las cuotas mensuales si le aprueban un crédito por 25 millones de pesos a plazos de 12, 24, 36, 48 y 60 meses:



Plazo de 60 meses (cinco años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.88% (25.07% E.A.)

Cuota mensual aproximada: $822.173

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $18.919.352

Valor total del seguro: $2.436.000

Valor total a pagar de todo el crédito: $49.330.352

Plazo de 48 meses (cuatro años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.88% (25.07% E.A.)

Cuota mensual aproximada: $930.509

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $14.740.655

Valor total del seguro: $1.948.800

Valor total a pagar de todo el crédito: $44.664.455

Plazo de 36 meses (tres años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.88% (25.07% E.A.)

Cuota mensual aproximada: $1.117.099

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $10.778.980

Valor total del seguro: $1.461.600

Valor total a pagar de todo el crédito: $40.215.580

Plazo de 24 meses (dos años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.88% (25.07% E.A.)

Cuota mensual aproximada: $1.499.639

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $7.041.943

Valor total del seguro: $974.400

Valor total a pagar de todo el crédito: $35.991.343

Plazo de 12 meses (un año)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.88% (25.07% E.A.)

Cuota mensual aproximada: $2.666.448

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $3.535.179

Valor total del seguro: $487.200

Valor total a pagar de todo el crédito: $31.997.379

El pago de las cuotas se realiza automáticamente desde el saldo disponible en la cuenta Nequi del usuario. Sin embargo, también es posible realizar abonos desde otras cuentas bancarias o mediante transferencias. Cabe resaltar que no se aplican sanciones por pagos anticipados y, si usted lo desea, puede realizar abonos a capital para reducir el plazo o el valor de las cuotas y evitar el pago de más intereses.

