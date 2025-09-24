En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Cómo reclamar en el Banco Agrario los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Cómo reclamar en el Banco Agrario los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Prosperidad Social confirmó que más de 774.000 hogares recibirán transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre de 2025.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Paso a paso para recibir los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en el Banco Agrario
Paso a paso para recibir los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en el Banco Agrario. -
Banco Agrario/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad