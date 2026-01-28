Confirman calendario de pagos para Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven en 2026

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) definió el calendario de pagos para 2026 de los principales programas de transferencias monetarias en Colombia: Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven. El cronograma fue anunciado entre el 27 de enero de 2026 por la entidad y establece fechas de inicio de pago, número de ciclos, periodicidad y montos base para cada programa durante el año fiscal.

En total, estos programas cubren a más de 3 millones de hogares y beneficiarios individuales, con transferencias administradas por el DPS y dispersadas principalmente a través del Banco Agrario y operadores autorizados, bajo esquemas mensuales o bimestrales, según el programa.



Calendario de pagos Prosperidad Social

“Durante 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro invirtió más de 5,3 billones de pesos en programas de transferencias monetarias, para atender a 3,3 millones de hogares. Es un trabajo interinstitucional que aportó al logro histórico de disminución de la pobreza en el país”, dijo Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social. Este es el calendario compartido por la entidad, que aclaró que está sujeto a cambios dependiendo de la disponiblidad financiera.



Renta Ciudadana 2026: ciclos, fechas y monto por hogar

Para 2026, Renta Ciudadana mantiene la línea de Valoración del Cuidado como eje principal. El programa se ejecuta con seis pagos bimestrales, lo que significa que no hay giros mensuales sino entregas concentradas cada dos meses. Según el cronograma divulgado por Prosperidad Social, los pagos de Renta Ciudadana se realizan en las siguientes fechas de inicio:



Ciclo 1: 20 de febrero de 2026

Ciclo 2: 30 de abril de 2026

Ciclo 3: 24 de junio de 2026

Ciclo 4: agosto de 2026

Ciclo 5: octubre de 2026

Ciclo 6: diciembre de 2026

Las fechas exactas de los ciclos 4, 5 y 6 se confirman por la entidad semanas antes de cada giro, pero la periodicidad bimestral está definida desde el inicio del año. En 2026, el programa Renta Ciudadana contempla un valor de $500.000 por ciclo para cada hogar beneficiario, con un total de seis ciclos de pago durante el año, lo que significa un ingreso anual de $3.000.000 por hogar. Para esta vigencia, el presupuesto asignado asciende a $1,72 billones, con una cobertura estimada de 574.000 hogares, distribuidos a lo largo de los seis ciclos programados.



Colombia Mayor 2026: pagos mensuales y cronograma oficial

Colombia Mayor es el programa con mayor frecuencia de pago dentro del sistema de transferencias monetarias. En 2026, mantiene una periodicidad mensual, aunque Prosperidad Social anunció oficialmente seis fechas confirmadas que cubren el primer semestre y parte del segundo semestre del año. En 2026, otorga un pago mensual de $230.000 a personas beneficiarias que cumplan con los criterios establecidos: mujeres a partir de los 60 años y hombres desde los 65 años que no cuenten con pensión. Prosperidad Social confirmó las siguientes fechas de inicio de pago:



Ciclo 1: 27 de febrero de 2026

Ciclo 2: 25 de marzo de 2026

Ciclo 3: 22 de abril de 2026

Ciclo 4: 20 de mayo de 2026

Ciclo 5: 17 de junio de 2026

Ciclo 6: 29 de julio de 2026

Cada ciclo tiene una ventana de cobro que se extiende entre 10 y 15 días hábiles, dependiendo del municipio y del operador de pago asignado.



Renta Joven 2026: ciclos, fechas y presupuesto

Renta Joven, programa que reemplazó a Jóvenes en Acción, opera bajo un esquema de transferencias condicionadas dirigidas a estudiantes de educación superior. En 2026, el programa contempla siete ciclos de pago, incluyendo un ciclo pendiente correspondiente a la vigencia 2025.



El programa establece un valor mínimo de $400.000 por ciclo para cada participante vinculado, con una cobertura superior a 170.000 jóvenes en todo el país. Para esta vigencia, el presupuesto total asignado asciende a $129.006 millones, destinados a cubrir los ciclos programados durante el año. Los montos efectivamente dispersados pueden variar según el número de dispersiones aprobadas en cada ciclo y el cumplimiento de las corresponsabilidades académicas, como la permanencia y continuidad en los procesos de formación en educación superior. El cronograma confirmado es el siguiente:



Ciclo 6 de 2025 (pendiente): 18 de febrero de 2026

Ciclo 1 de 2026: 27 de marzo de 2026

Ciclo 2 de 2026: 28 de mayo de 2026

Ciclo 3 de 2026: 16 de julio de 2026

Ciclo 4 de 2026: agosto de 2026

Ciclo 5 de 2026: octubre de 2026

Ciclo 6 de 2026: diciembre de 2026

Las fechas de los últimos tres ciclos se confirman mediante boletines del DPS conforme avanza la ejecución presupuestal del año.



¿Cómo se realizan los pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven?

Los pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven se realizan principalmente a través del Banco Agrario, así como mediante corresponsales autorizados como SuperGIROS, Efecty, Reval y Punto de Pago, además de billeteras digitales habilitadas por el Departamento para la Prosperidad Social. La entidad indica que es necesario verificar previamente la disponibilidad del giro, debido a que las fechas de inicio de cada ciclo no implican que todos los beneficiarios puedan cobrar el recurso el mismo día.

