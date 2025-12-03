¿Cómo saber si tiene giros pendientes de Renta Ciudadana en Banco Agrario? Link y pago de diciembre

El último ciclo de algunos de los más conocidos subsidios en Colombia, tales como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor o Devolución del IVA, está a poco tiempo de poder ser reclamado por sus beneficiarios. Tal como lo ha dado a conocer el Banco Agrario, entidad encargada de efectuar los giros hacia sus principales beneficiarios en cada rincón del país, el inicio de estos pagos depende de los anuncios dados a conocer por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad que recientemente ha dado a conocer cuáles son las fechas por venir para el pago de estos auxilios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sexto ciclo de algunos apoyos económicos como Devolución del IVA o Renta Ciudadana, acorde con el anuncio previo, quedó programado para el periodo comprendido entre el 3 y el 15 de diciembre, y busca beneficiar a cerca de 770.000 hogares, con una inversión adicional de $320.000 millones. La entidad encargada de estos subsidios explicó que el objetivo de estas ayudas es garantizar ingresos básicos que contribuyan a la seguridad alimentaria y al sostenimiento de las familias más vulnerables.

Por lo anterior, y a poco tiempo del inicio del próximo ciclo, le explicamos cómo es el paso a paso para que usted, como persona beneficiaria, tenga claro el momento en el que se encuentre disponible su respectivo giro. Tenga en cuenta que los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social previamente citados tienen que mantenerse atentos a la información respectiva y tener claro cuáles son las fechas de inicio y finalización de cada ciclo de pago, las cuales suelen ser divulgadas por Prosperidad Social.



Tan pronto como inicie el respectivo ciclo, para este caso el que corresponde al ciclo 6 (para renta ciudadana y devolución del IVA), los beneficiarios interesados deben seguir el siguiente paso a paso:



Ingrese al siguiente enlace del Banco Agrario. Posteriormente seleccione la casilla del subsidio en el que esté interesado, entre los que se incluyen: Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Colombia Mayor o Renta Joven. Al seleccionar alguna de las opciones previamente citadas, los interesados en consultar si tienen un pago pendiente en el Banco Agrario deben proceder a diligenciar la información solicitada: tipo y número de identificación y la posterior aceptación de términos y condiciones. Una vez diligencie todo lo requerido, podrá verificar si cuenta con el pago pendiente y listo para ser retirado en la entidad.

Calendario de pagos que quedan en 2025

El Departamento de Prosperidad Social (DPS), con el apoyo del Banco Agrario, ha establecido las fechas de los últimos ciclos de subsidios para finales de 2025. El Banco Agrario recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas que se fijen para los ciclos siguientes. A continuación, se detallan las fechas de pago anunciadas:

Ciclo 6: Del 3 al 15 de diciembre.



Colombia Mayor

Ciclo 11: Del 27 de noviembre al 12 de diciembre.

Último ciclo del año: Del 17 al 31 de diciembre.

Renta Joven

Ciclo 5: Programado del 17 al 31 de diciembre.

Jóvenes en Paz

Ciclo 12: Inicia el 29 de diciembre, beneficiando a 15.000 jóvenes adicionales (inversión de $16.500 millones).

¿Cómo Consultar la Disponibilidad del Pago?

Al ser consultado por Noticias Caracol, el Banco Agrario indicó que los beneficiarios deben esperar a que Prosperidad Social informe la fecha de inicio de cada ciclo de pago. Una vez iniciado el ciclo, los beneficiarios de Renta Joven, Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA pueden consultar el canal y la fecha exacta de su desembolso usando el siguiente enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO