Subsidio Colombia Mayor subió a $230.000: fechas de pago y cómo reclamar el incentivo

El programa Colombia Mayor, uno de los pilares de la protección social en Colombia para la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad, ha sido objeto de una actualización importante. A partir del ciclo de pagos que inicia el jueves 30 de octubre de 2025, el monto mensual del subsidio se incrementa de $80.000 a $230.000, beneficiando a más de 1.1 millones de personas en todo el país. Esta medida, anunciada por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), representa un cambio estructural en el alcance y la cobertura del programa.

El aumento fue oficializado mediante la Resolución 02229 de 2025, que no solo modifica los montos de la transferencia monetaria, sino también los rangos de edad para acceder al beneficio. Además, establece un mecanismo de ajuste automático anual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que garantiza que el subsidio mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación.



¿Quiénes reciben el nuevo monto de $230.000 en Colombia Mayor?

El incremento en el subsidio no se aplica de manera uniforme a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a grupos específicos dentro del universo de adultos mayores atendidos por el programa. Según Prosperidad Social, los principales beneficiarios del nuevo monto son:



Mujeres mayores de 70 años

Hombres mayores de 75 años

Personas mayores de 80 años, quienes anteriormente recibían $225.000 y ahora serán niveladas al nuevo monto estándar de $230.000

En total, el programa atenderá a 1.683.920 personas durante este ciclo. De esa cifra, 1.148.877 beneficiarios serán los directamente impactados por el incremento. "Este aumento es un paso decisivo en la dignificación de la vida de las personas mayores más vulnerables del país. Con esta transferencia fortalecida, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con quienes históricamente han sido olvidados por el sistema", señaló el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.



Fechas de pago de Colombia Mayor

El calendario de pagos para este ciclo ha sido definido por Prosperidad Social con el objetivo de garantizar una distribución ordenada y segura de los recursos. Los pagos se realizarán entre el jueves 30 de octubre y el viernes 14 de noviembre de 2025. El mecanismo de entrega se mantiene igual que en ciclos anteriores:



Transferencia bancaria: para quienes tienen cuenta activa en entidades autorizadas.

Giro directo: para quienes no cuentan con cuenta bancaria, a través de puntos autorizados del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados.

¿Cómo consultar la fecha exacta de pago?

Para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso al subsidio, Prosperidad Social ha habilitado varios canales de consulta:



Mensaje de texto (SMS): todos los beneficiarios recibirán un mensaje en su celular registrado, indicando la fecha exacta en la que pueden acercarse a reclamar el dinero.

Página web del Banco Agrario: a través del portal oficial Consulta de pagos Colombia Mayor, los beneficiarios pueden ingresar su número de cédula y verificar la información correspondiente.

