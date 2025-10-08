En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Alertan estafa con inscripciones a Colombia Mayor, Renta Joven y más programas de Prosperidad Social

Alertan estafa con inscripciones a Colombia Mayor, Renta Joven y más programas de Prosperidad Social

Víctimas de esta modalidad de estafa han recibido mensajes a través de WhatsApp, llamadas telefónicas y hasta formularios impresos. Ojo, que no le pase.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Alertan estafa con inscripciones a Colombia Mayor, Renta Joven y más programas de Prosperidad Social
Alertan estafa con inscripciones a Colombia Mayor, Renta Joven y más programas de Prosperidad Social -
Prosperidad Social - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad