Confirman pagos de Colombia Mayor septiembre 2025: link para consultar si es beneficiario.

El programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, comenzará a partir de este miércoles 3 de septiembre de 2025 la distribución de recursos correspondientes al octavo ciclo del año. La medida cobija a 1.682.106 personas mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad en las distintas regiones del país. Y la jornada de entrega se extenderá hasta el 19 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios podrán recibir el dinero a través de dos mecanismos: depósitos bancarios para quienes cuentan con cuenta activa y pagos por giro en los puntos autorizados del Banco Agrario y sus aliados. En esta ocasión, Prosperidad Social reiteró en el comunicado que se mantiene la medida de priorización para los adultos mayores de 80 años o más. Un total de 527.602 personas en este rango de edad recibirán una transferencia de 225.000 pesos, un monto superior al entregado a los demás beneficiarios, en el marco de la estrategia implementada desde 2024.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que esta disposición busca responder a la necesidad de garantizar una atención especial a la población de mayor edad, que enfrenta mayores limitaciones y requiere de un apoyo económico adicional.



¿Cuánto dinero dan por ser beneficiario de Colombia Mayor?

Para cubrir este ciclo, Prosperidad Social anunció una inversión que supera los $232.196 millones. Los recursos se distribuirán en las distintas regiones, bajo la operación logística del Banco Agrario de Colombia. Según la información oficial, el banco notificará a cada beneficiario mediante mensaje de texto, en el que se indicará la fecha exacta en la que puede reclamar el subsidio. De igual forma, las personas pueden verificar el estado de sus pagos en la plataforma de consulta habilitada por la entidad bancaria: Consulta de pagos Colombia Mayor – Banco Agrario.



Además, Prosperidad Social hizo énfasis en la importancia de que los beneficiarios mantengan actualizada su información personal y de contacto. Esto facilita el proceso de notificación, evita retrasos y reduce los riesgos de que los pagos se vean afectados por datos desactualizados. Para quienes requieran modificar información o resolver inquietudes sobre el proceso, están disponibles las siguientes líneas de atención:



Bogotá: 601 379 1088

Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

Además, los beneficiarios pueden acudir directamente a los enlaces municipales del programa, ubicados en alcaldías locales o en las oficinas regionales de Prosperidad Social.



¿Cómo reclamar los pagos de Colombia Mayor?

La entrega se hará de manera escalonada, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar el acceso de las personas mayores en los puntos de pago. Aquellos que reciben la transferencia por depósito en cuenta podrán disponer del dinero en los cajeros automáticos y corresponsales del Banco Agrario, mientras que quienes cobran por giro deberán presentarse con su documento de identidad en la fecha asignada.

La entidad recordó que ningún trámite tiene costo y que los recursos deben ser reclamados de manera personal por el titular del subsidio. En los casos en los que un beneficiario no pueda movilizarse, se debe gestionar una autorización previa a través de los canales oficiales para que un tercero pueda realizar el cobro. El programa Colombia Mayor es uno de los mecanismos de apoyo económico dirigidos a la población adulta mayor sin pensión, que enfrenta condiciones de vulnerabilidad.

El esquema entrega transferencias periódicas que buscan contribuir a la cobertura de necesidades básicas, en un contexto en el que miles de personas carecen de ingresos estables. En su octavo ciclo de 2025, el programa mantiene su cobertura nacional, llegando tanto a capitales como a municipios intermedios y zonas rurales, con el acompañamiento de las administraciones locales.

Los pagos correspondientes a este ciclo estarán disponibles únicamente hasta el 19 de septiembre. Pasada esta fecha, los recursos no reclamados serán reintegrados al programa y no podrán cobrarse de manera retroactiva, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas de cobro.

