ECONOMÍA
¿Cuándo entregará Colpensiones los próximos bonos de más de $2 millones? Llegarán a 312 afiliados

¿Cuándo entregará Colpensiones los próximos bonos de más de $2 millones? Llegarán a 312 afiliados

El pasado 18 de septiembre, Colpensiones entregó 208 bonos a colombianos que realizaron aportes entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Hay otros beneficios de ahorrar con esta entidad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de oct, 2025
¿Cuándo entregará Colpensiones los próximos bonos de más de $2 millones?
¿Cuándo entregará Colpensiones los próximos bonos de más de $2 millones? -
Colpensiones - Getty Images

