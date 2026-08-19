Conozca los resultados de Chontico Día hoy, miércoles 19 de agosto 2026: combinación ganadora

El sorteo de Chontico Día correspondiente al miércoles 19 de agosto de 2026 ya tiene resultado. Quienes hayan apostado a cuatro cifras deben verificar si la combinación registrada en su comprobante coincide con este resultado. También es importante comprobar que el tiquete corresponda a la fecha y al sorteo que se está consultando. Los resultados de otros días pueden contener combinaciones distintas y no sirven para establecer si una apuesta determinada fue favorecida en esta jornada.



Resultados Chontico Día hoy 19 de agosto de 2026

Números ganadores:

La Quinta:

¿A qué hora se juega Chontico Día?

Chontico Día realiza su sorteo diariamente a la 1:00 de la tarde. La programación contempla también domingos y días festivos. Una vez se realiza la extracción, los resultados son publicados a través de los canales habilitados para su consulta. Los jugadores pueden utilizar esta información para revisar las apuestas realizadas durante la jornada.

En el caso del resultado del 19 de agosto, la consulta debe hacerse específicamente para esa fecha. Esto permite evitar confusiones con los números publicados en jornadas anteriores o posteriores. La fecha es especialmente importante para quienes conservan varios comprobantes de diferentes días, ya que cada tiquete está asociado a una jornada determinada.



¿Cómo se juega Chontico Día?

Chontico Día hace parte de los juegos de apuestas permanentes, conocidos como chance. La mecánica parte de la selección de una combinación de cuatro cifras, que puede estar comprendida entre 0000 y 9999. Al realizar la apuesta, el jugador define la combinación que desea registrar y el valor de la jugada. El comprobante que se entrega posteriormente contiene la información necesaria para identificar la apuesta y comprobar el resultado. Las condiciones del premio dependen de la modalidad elegida. Por eso, no todas las apuestas se revisan de la misma manera. Entre las modalidades que pueden encontrarse están las siguientes:



Una cifra o uña: corresponde a una apuesta sobre una cifra.

Dos cifras o pata: comprende una selección de dos cifras.

Tres cifras directo o pleno: requiere la coincidencia de tres cifras bajo las condiciones de la modalidad.

Tres cifras combinado: permite una modalidad diferente de registro para las tres cifras.

Cuatro cifras directo o superpleno: corresponde a la selección de las cuatro cifras bajo la modalidad directa.

Cuatro cifras combinado o supercombinado: contempla las condiciones propias de una apuesta combinada.

Modalidades con quinta cifra: incorporan el número adicional establecido para determinados tipos de apuesta.

La diferencia entre estas modalidades hace que la revisión del resultado deba hacerse teniendo en cuenta lo que aparece registrado en el tiquete y no solamente el número ganador publicado.



¿Cómo comprobar si el tiquete tiene premio?

El primer paso es localizar en el comprobante la combinación que fue registrada para el sorteo del 19 de agosto de 2026. Después se debe comprobar que la fecha corresponda a esta jornada y revisar la modalidad de juego. En el caso de una apuesta de cuatro cifras directa, la combinación debe compararse con el número ganador, respetando las condiciones establecidas para este tipo de jugada.

Cuando el comprobante corresponda a una modalidad combinada, la revisión debe realizarse de acuerdo con las reglas aplicables a esa modalidad. En los casos en los que intervenga la quinta cifra, también se debe comprobar el número. Este paso es necesario porque la cifra adicional forma parte de las condiciones de determinadas apuestas. Una coincidencia parcial no significa automáticamente que exista un premio. La forma de la apuesta, la cantidad de cifras acertadas y las condiciones establecidas para cada modalidad son los elementos que determinan el resultado.



¿Qué se necesita para cobrar un premio?

Cuando una apuesta resulta ganadora, el cobro debe realizarse siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de premios. Entre los documentos que pueden ser solicitados se encuentran el tiquete original y un documento de identidad vigente. Los requisitos pueden cambiar dependiendo del valor del premio y del lugar o mecanismo utilizado para adelantar el pago.



Para premios de mayor cuantía pueden existir procedimientos adicionales y solicitarse documentación complementaria. Por esta razón, antes de desplazarse a realizar el cobro, es conveniente verificar cuáles son los requisitos aplicables al premio obtenido.



También se deben tener en cuenta las normas tributarias colombianas relacionadas con los premios provenientes de juegos de suerte y azar. De acuerdo con el monto y las condiciones del premio, puede existir retención o alguna obligación tributaria asociada.

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Los premios de chance tienen un plazo para ser reclamados. De manera general, el término indicado para ejercer el derecho al cobro es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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