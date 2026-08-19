Conozca los resultados Super Astro Sol del miércoles 19 de agosto de 2026: la combinación ganadora

Este miércoles 19 de agosto de 2026, los jugadores de Super Astro Sol están pendientes de una nueva jornada del popular juego de suerte y azar, que combina una cifra de cuatro dígitos con uno de los signos del zodiaco. La combinación seleccionada durante el sorteo permitirá establecer cuáles de las apuestas realizadas durante el día resultaron favorecidas.



¿A qué hora es el sorteo de Super Astro Sol?

La extracción de las balotas de Super Astro Sol está programada para las 4:00 p. m., hora de Colombia. Una vez finalizado el sorteo, los resultados son divulgados a través de los canales habilitados por el operador.

Así puede participar en Super Astro Sol

Para realizar una apuesta, el jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999, y acompañarla de uno de los 12 signos zodiacales.

El valor de la jugada puede variar según la modalidad escogida. De acuerdo con las condiciones señaladas para este juego, se puede apostar desde $500 hasta $10.000 por formulario.

También está disponible la opción de selección automática para quienes prefieren dejar que el sistema genere la combinación.



¿Cuáles son los números ganadores de Super Astro Sol hoy?

El resultado oficial del sorteo de este miércoles 19 de agosto se podrá consultar en este apartado una vez termine la jornada y sean confirmadas las cifras:

Número ganador: 7845

7845 Signo zodiacal: Aries

Los jugadores deben revisar tanto el número como el signo registrados en su formulario para establecer si acertaron la combinación ganadora.



¿Cuánto paga Super Astro Sol?

El premio se determina teniendo en cuenta el valor apostado y el número de aciertos. Las principales categorías son:

Cuatro cifras y signo: 42.000 veces el valor de la apuesta.

42.000 veces el valor de la apuesta. Tres cifras y signo: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. Dos cifras y signo: 100 veces el valor jugado.

Para comprobar un posible premio, es necesario verificar que las cifras correspondan con el resultado y que el signo seleccionado también coincida.



Recomendaciones para reclamar un premio

Quienes resulten favorecidos deben conservar el tiquete original en buenas condiciones y seguir las instrucciones establecidas por el operador para efectuar el cobro.



En premios de menor cuantía, el trámite puede realizarse en puntos de venta autorizados, presentando el comprobante y el documento de identidad. Para sumas mayores pueden solicitarse documentos adicionales y realizarse el proceso en las sedes habilitadas.



Asimismo, los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a las normas tributarias colombianas y a las retenciones que correspondan según cada caso.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.