Resultados del Dorado Mañana de hoy, 4 de noviembre: número ganador y quinta balota

Llegamos a la mitad de la primera semana de noviembre y la dinámica del chance matutino vuelve a convocar el interés de miles de apostadores en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. La jornada de este miércoles 4 de noviembre de 2026 del Dorado Mañana reafirma la vigencia de una de las apuestas de mayor tradición en la región central, caracterizada no solo por su agilidad en las primeras horas del día, sino también por el impacto social que genera al transferir fondos indispensables al régimen subsidiado de salud.



ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y PLAN DE PREMIOS

El funcionamiento del Dorado Mañana se aleja de la lotería tradicional de billete cerrado para ofrecer una apuesta de selección personalizada. El apostador elige su propio número de cuatro dígitos y determina el monto a jugar, el cual puede ir desde sumas mínimas (a partir de $500 o $1.000 pesos, más el IVA aplicable).

El sistema opera mediante la extracción de balotas numeradas del 0 al 9 en urnas neumáticas automatizadas. En función de la modalidad y la precisión del acierto, el plan de retribución financiera entrega los siguientes multiplicadores sobre el valor apostado:



Pleno de 4 Cifras Directo: Paga 4.500 veces el valor de la apuesta.

Paga el valor de la apuesta. 4 Cifras Combinado: Otorga 208 veces lo invertido (acertando los números en cualquier orden).

Otorga lo invertido (acertando los números en cualquier orden). Directo de 3 Cifras: Retribuye 400 veces la suma jugada.

Retribuye la suma jugada. Combinado de 3 Cifras: Paga 83 veces el importe apostado.

Paga el importe apostado. Modalidad Pata (2 Últimas Cifras): Devuelve 50 veces lo apostado.

Devuelve lo apostado. Modalidad Uña (Última Cifra): Entrega 5 veces el valor invertido.

GUÍA DE COBRO: ¿QUÉ HACER EN CASO DE RESULTAR GANADOR?

Si su boleto coincide con las combinaciones autorizadas en la fecha de hoy, es necesario adelantar el cobro bajo los lineamientos fijados por la normatividad colombiana de juegos de suerte y azar:



Preservación del comprobante: El tiquete emitido en la terminal de venta (como la red Paga Todo) es un título valor al portador. Es indispensable presentarlo en perfecto estado, libre de tachaduras, enmendaduras, arrugas extremas o daños en el código de barras. Validación de identidad: El ganador debe acercarse a un punto de red autorizado presentando su cédula de ciudadanía original (o documento equivalente para extranjeros) junto con una fotocopia legible. Descuentos tributarios: Cuando el premio supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) según el ajuste de 2026, la entidad pagadora aplicará por norma legal una retención en la fuente del 20% correspondiente al impuesto sobre ganancias ocasionales. Plazo de caducidad: El derecho a cobrar el dinero tiene un tiempo límite de un año calendario a partir de la realización del sorteo. Transcurrido este periodo sin que el premio sea reclamado, los recursos pasan a ser transferidos de manera definitiva a la salud pública.

BOLETÍN OFICIAL: RESULTADO DORADO MAÑANA (MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE)

A continuación, la sala de redacción dispone del panel informativo donde se consignarán los números certificados por los delegados de la Secretaría de Gobierno una vez concluya el sorteo oficial:



NÚMERO GANADOR (CUATRO CIFRAS) 1815 QUINTA BALOTA 2

(Nota informativa: Los datos en corchetes serán actualizados en directo tan pronto las autoridades emitan el acta oficial de escrutinio de la jornada).