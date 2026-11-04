Salario mínimo 2027: ¿cuándo comenzarían las discusiones sobre el incremento?

Como cada fin de año, las centrales de trabajadores y los empresarios, con intermediación del Gobierno Nacional, discuten lo que será el aumento del salario mínimo en Colombia para el año siguiente, en este caso 2027. Se espera que las negociaciones en torno a esta importante decisión para los trabajadores colombianos se empiece a discutir en los próximos días y el Ejecutivo adelantaría la fecha que ya estaba establecida.

¿De cuánto es el salario mínimo en Colombia?

Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de 1.750.905 pesos, más auxilio de transporte, el cual es de 249.095 pesos.

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Según el diario El Tiempo, la fecha que se había dado para comenzar con la discusión del salario mínimo 2027 era el 25 de noviembre, pero el gobierno de Abelardo de la Espriella estaría estudiando la posibilidad de que el diálogo entre las centrales de trabajadores y los empresarios inicie días antes.



Cabe recordar que, si para el 15 de diciembre de 2026 no se llegó a un acuerdo entre las centrales de trabajadores y los empleados, el salario mínimo en Colombia será decretado por el Gobierno Nacional, en cabeza de Abelardo de la Espriella.



Según el medio citado, la discusión del salario mínimo ya no empezaría el 25 de noviembre, sino que se daría una semana antes; es decir, el 18 de noviembre de 2026, por determinación del Ejecutivo.



¿Cuánto subiría el salario mínimo 2027?

De acuerdo con información del diario Portafolio, hay dos propuestas sobre la mesa para incrementar el salario mínimo el año entrante y la diferencia entre las dos propuestas es de 533.026 pesos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentaría una solicitud de incremento de 38,5 %, lo cual pondría el salario mínimo en 2.424.003 pesos, con un aumento de 673.098 pesos. “Consideramos que la discusión del salario mínimo debe partir de conservar el concepto de Mínimo Vital donde se integra la defensa del poder adquisitivo, la condición de vida digna de la población trabajadora y la protección de los derechos laborales y constitucionales, en concordancia con los convenios internacionales ratificados por Colombia”, indicó la CUT en un comunicado.

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Por su parte, la propuesta técnica, que sería planteada por Investigaciones Económicas de Corficolombiana, plantea un aumento del salario mínimo del 8 %, teniendo en cuenta que se espera que el año cierre con una inflación del 6,8 %. Con este ajuste, el salario mínimo quedaría en 1.890.977 pesos, un incremento de 140.072 pesos.

En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo informó que la Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo una reunión con la ministra Natalia López y la viceministra Juliana Morad. “¡El diálogo social está por encima de las diferencias! Uno de los sectores de la CGT participará en la mesa de concertación del salario mínimo de 2027. Así se destacó durante el encuentro con la ministra y la viceministra”.

🤝 ¡El diálogo social está por encima de las diferencias!

Uno de los sectores de la @CGTCol participará en la mesa de concertación del salario mínimo de 2027. Así se destacó durante el encuentro con la ministra @nlopezfuentes y la viceministra @MoradJuliana 🧵 pic.twitter.com/xyEjkW4whh — MinTrabajo (@MintrabajoCol) November 3, 2026

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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