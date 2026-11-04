Chontico Día, resultados del sorteo del miércoles 4 de noviembre: número ganador y quinta balota

El sorteo del Chontico Día forma parte del sistema tradicional de chance en Colombia, consolidándose como una de las opciones diurnas con mayor volumen de participantes en la región del suroccidente y con alcance en todo el territorio nacional. Los apostadores que siguen en directo la extracción de las tómbolas electromecánicas disponen de las siguientes condiciones operativas para su verificación:

Programación habitual: El sorteo se ejecuta en vivo de lunes a sábados a la 1:00 p.m. (hora colombiana).

El sorteo se ejecuta en vivo de (hora colombiana). Jornadas dominicales y festivos: Se mantiene la franja de las 1:00 p.m. , con variaciones operativas previamente informadas por la red concesionaria en fechas especiales.

Se mantiene la franja de las , con variaciones operativas previamente informadas por la red concesionaria en fechas especiales. Señal de televisión y redes digitales: La transmisión oficial en señal abierta está a cargo del canal regional Telepacífico. Adicionalmente, los boletines con las combinaciones convalidadas se cargan de forma inmediata en las plataformas digitales de redes autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.

Módulo de Notificación: Resultado Chontico Día (Miércoles 4 de noviembre de 2026)

La redacción de este portal noticioso mantiene en reserva el siguiente espacio para la divulgación de las cifras ganadoras correspondientes a la fecha:



NÚMERO GANADOR 6539 QUINTA BALOTA 7

Normativa legal y proceso administrativo para la reclamación de premios

Acogerse al marco legal que rige a los juegos de suerte y azar en Colombia (Ley 643 de 2001) es indispensable en caso de resultar favorecido en la jornada de hoy. El procedimiento para hacer efectivo el cobro se divide de acuerdo con la cuantía obtenida:



Verificación de la integridad del boleto: El tiquete físico expedido por la terminal de juego es un título valor al portador. Debe ser presentado en perfecto estado técnico; no se admitirán formularios con raspaduras, enmiendas, humedad o rasgaduras que impidan la lectura del código de barras. Cobro de menor cuantía (Premio inferior a 48 UVT): Puede ser desembolsado en efectivo de manera inmediata en cualquier punto de servicio de la red concesionaria autorizada, presentando la cédula de ciudadanía original del tenedor del boleto. Cobro de mayor cuantía (Premio superior a 48 o 182 UVT): Requiere trámite directo en las sedes administrativas principales del concesionario del juego. El ciudadano deberá radicar el tiquete original, fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación de cuenta bancaria activa con antigüedad menor a 30 días para el desembolso por transferencia electrónica. Descuentos de ley: Los incentivos que superen los umbrales legales estarán sujetos a la retención en la fuente e impuesto a las ganancias ocasionales estipulados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Mecánica del sorteo y escala de remuneración (Plan de premios)

El Chontico Día opera mediante la extracción aleatoria de cuatro balotas numeradas del 0 al 9, generando una combinación que oscila entre el 0000 y el 9999. Adicionalmente, el sistema integra la quinta balota para modalidades con efectos multiplicadores.

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La liquidación de las ganancias se realiza tomando como base el valor neto apostado por el jugador (excluyendo el 19% del Impuesto a las Ventas - IVA):



4 Cifras Directo (Superpleno): Retribuye 4.500 veces el valor de la apuesta al acertar todos los dígitos en la secuencia exacta emitida.

Retribuye el valor de la apuesta al acertar todos los dígitos en la secuencia exacta emitida. 4 Cifras Combinado: Paga 308 veces lo apostado si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Paga lo apostado si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. 3 Cifras Directo: Paga 400 veces el valor invertido al acertar las últimas tres cifras en su secuencia original.

Paga el valor invertido al acertar las últimas tres cifras en su secuencia original. 3 Cifras Combinado: Otorga 83 veces el monto jugado por las tres últimas cifras sin importar el orden.

Otorga el monto jugado por las tres últimas cifras sin importar el orden. 2 Cifras ("La Pata"): Retribuye 50 veces el valor de la jugada al acertar los dos últimos dígitos.

Retribuye el valor de la jugada al acertar los dos últimos dígitos. 1 Cifra ("La Uña"): Cancela 5 veces la apuesta al coincidir únicamente con el último número emitido.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co