Cómo están los precios en Corabastos hoy, 25 de septiembre de 2025: papa, carne, pollo y más

La Central Mayorista de Abastos de Bogotá, conocida como Corabastos, participa en el proceso de distribución de alimentos en Colombia. En este lugar se reúnen comerciantes, productores y compradores para realizar transacciones relacionadas con productos agrícolas, pecuarios y procesados. En Bogotá y otras zonas del país, muchas personas revisan el boletín de precios que publica Corabastos con el fin de conocer los cambios en los valores de los productos incluidos en la canasta básica.

El boletín que Corabastos emite cada jornada contiene información sobre los precios de frutas, verduras, tubérculos, carnes, pescados, lácteos, huevos y productos con algún nivel de transformación. Este jueves, 25 de septiembre de 2025, Noticias Caracol presenta los precios de referencia correspondientes a algunos de los productos que forman parte del consumo frecuente en los hogares colombianos.



Boletín de precios Corabastos 25 de septiembre de 2025

Precio de la papa

La papa forma parte del grupo de productos con alta presencia en los hábitos de consumo de los hogares colombianos. Este alimento presenta variaciones frecuentes en su precio. En Corabastos, el valor registrado para este producto se ubicó entre $35.000 y $275.000 por kilo. A continuación, el listado completo de precios correspondientes:



Papa criolla lavada: el bulto tiene un costo de $275.000

Papa criolla sucia: el bulto tiene un costo de $225.000

Papa pastusa: el bulto tiene un costo de $35.000

Papa R12 industrial: el bulto tiene un costo de $40.000

Papa R12 negra: el bulto tiene un costo de $40.000

Papa R12 roja: el bulto tiene un costo de $35.000

Papa sabanera: el bulto tiene un costo de $100.000

Papa suprema: el bulto tiene un costo de $40.000

Papa tocarre: el bulto tiene un costo de $90.000

Precio de la carne

En el mercado de carnes, la res se comercializa en cortes específicos, cada uno con un valor determinado según su tipo y demanda. Los precios por kilogramo se ubican dentro de un rango que va desde los 18.000 hasta los 43.000 pesos, dependiendo del corte seleccionado. A continuación, el listado completo de tarifas correspondientes.



Cadera: el kilo tiene un costo de $30.000

Chatas: el kilo tiene un costo de $37.000

Costilla: el kilo tiene un costo de $18.000

Lomo: el kilo tiene un costo de $46.000

Pierna: el kilo tiene un costo de $30.000

Sobrebarriga: el kilo tiene un costo de $24.000

Precio del pollo

Durante la jornada de hoy, la pechuga de pollo se ubicó en 17.500 pesos por kilogramo. Los perniles, por su parte, se ofrecieron a 15.000 pesos por kilo. A continuación, se presenta el listado completo con los valores registrados para los productos cárnicos disponibles en los puntos de distribución:



Alas de pollo: el kilo tiene un costo de $16.000

Menudencias: el kilo tiene un costo de $7.000

Pechuga de pollo: el kilo tiene un costo de $17.500

Perniles de pollo: el kilo tiene un costo de $15.000

Pollo sin vísceras: el kilo tiene un costo de $21.000

Precio del pescado

El boca chico registró un valor de17.600 pesos por kilogramo. La sierra tiene un costo de 23.000 pesos por kilogramo. Por su parte, la mojarra roja tuvo un precio de 14.000 pesos por kilogramo. Estos productos están disponibles en las bodegas especializadas dentro de Corabastos. A continuación, la tabla completa de precios:



Bagre dorado: el kilo tiene un costo de $26.000

Bagre pintado: el kilo tiene un costo de $24.000

Blanquillo gallego: el kilo tiene un costo de $16.000

Boca chico: el kilo tiene un costo de $17.600

Cachama: el kilo tiene un costo de $12.000

Cajaro: el kilo tiene un costo de $20.000

Camarón tigre: el kilo tiene un costo de $38.000

Camarón titi: el kilo tiene un costo de $28.000

Capaceta: el kilo tiene un costo de $18.400

Caracol almeja: el kilo tiene un costo de $33.000

Corvina: el kilo tiene un costo de $54.000

Cucha: el kilo tiene un costo de $12.000

Doncella: el kilo tiene un costo de $14.000

Filete de merluza: el kilo tiene un costo de $58.000

Filete de róbalo: el kilo tiene un costo de $58.000

Gualajo: el kilo tiene un costo de $28.000

Mojarra de mar: el kilo tiene un costo de $12.000

Mojarra o tilapia roja: el kilo tiene un costo de $14.000

Nicuro: el kilo tiene un costo de $14.000

Paletón: el kilo tiene un costo de $10.000

Pelada: el kilo tiene un costo de $25.000

Pescado seco: el kilo tiene un costo de $32.000

Pez mero o pollito de mar: el kilo tiene un costo de $21.000

Pira botón: el kilo tiene un costo de $18.000

Sierra: el kilo tiene un costo de $23.000

Toyo tiburón pequeño: el kilo tiene un costo de $24.000

Trucha arcoíris: el kilo tiene un costo de $19.800

Valentón: el kilo tiene un costo de $35.000

Cómo llegar a Corabastos

Para desplazarse a Corabastos puede utilizar distintos medios de transporte, según el lugar de origen dentro de Bogotá. La central se encuentra en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, en la dirección avenida carrera 80 # 2-51. Para quienes utilizan transporte público, una opción es el sistema Transmilenio. La estación más cercana es Zona Industrial, ubicada sobre la troncal de la avenida de las Américas. Desde ese punto, se puede continuar el recorrido en un servicio alimentador o en un bus del SITP que se dirija hacia la Avenida 80. Otra posibilidad es llegar hasta la estación Banderas y tomar rutas que conectan con el sector de Corabastos.

Los buses del SITP también tienen recorridos que pasan por la zona. Algunas rutas circulan por la avenida 80 o por la avenida Villavicencio y permiten llegar directamente a la central. Para conocer los horarios y trayectos disponibles, se puede consultar la aplicación oficial del SITP o plataformas de movilidad urbana.



Quienes se desplazan en vehículo particular pueden ingresar por la avenida 80, la avenida Villavicencio o la calle 3. En los alrededores de Corabastos hay espacios destinados al parqueo de compradores y comerciantes. El tráfico puede aumentar en ciertos momentos del día debido al volumen de actividades comerciales. También existe la opción de llegar en bicicleta, ya que hay ciclorrutas en las vías principales cercanas a la central. En ese caso, se sugiere tener precaución por el flujo vehicular.

Las actividades en Corabastos comienzan en horas tempranas. Por esta razón, muchos compradores y comerciantes optan por llegar antes de las 6:00 a.m. para realizar sus operaciones con mayor rapidez.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL