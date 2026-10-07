¿Cuál es el resultado de la Lotería del Meta hoy 6 de octubre de 2026? Números ganadores

La Lotería del Meta es uno de los juegos de azar tradicionales de Colombia y es conocida como “La Llanerita de los Colombianos”, por su vínculo con el departamento del Meta y la región de los Llanos. Este sorteo se realiza cada miércoles y ofrece un premio mayor, además de diferentes premios secos para los jugadores.



Este miércoles 7 de octubre de 2026, la Lotería del Meta realiza un nuevo sorteo, mientras los jugadores esperan conocer el número ganador del premio mayor, la serie y los resultados de los premios secos.



Resultado de la Lotería del Meta hoy 7 de octubre

El sorteo de la Lotería del Meta de este miércoles todavía está pendiente a esta hora. El número ganador y la serie se conocerán una vez se realice la extracción.



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

Una vez se conozcan los resultados oficiales, los jugadores podrán verificar si su billete o fracción corresponde a alguno de los premios de la jornada.



¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta realiza sus sorteos todos los miércoles a las 10:30 p. m., salvo que se presente un día festivo y el sorteo deba aplazarse al siguiente día hábil.

Por esta razón, el resultado correspondiente a este 7 de octubre de 2026 se conoce durante la noche.

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¿Cuánto paga la Lotería del Meta?

El plan de premios de la Lotería del Meta contempla un premio mayor de $1.800 millones, además de diferentes premios secos. Actualmente, el plan incluye:



1 premio mayor: $1.800 millones.

1 seco: $300 millones.

1 seco: $200 millones.

3 secos: $100 millones cada uno.

7 secos: $50 millones cada uno.

10 secos: $20 millones cada uno.

20 secos: $10 millones cada uno.

Los jugadores deben revisar tanto el número como la serie de su billete para comprobar si obtienen alguno de los premios.



¿Cómo se juega la Lotería del Meta?

Para participar en la Lotería del Meta, los jugadores adquieren un billete o una fracción con un número de cuatro cifras y una serie. La combinación debe coincidir con los resultados del sorteo para acceder al premio correspondiente.



La entidad cuenta además con una plataforma oficial en la que los jugadores pueden consultar sus resultados ingresando los datos del número y la serie de su billete.



Resultado anterior de la Lotería del Meta

El sorteo anterior corresponde al miércoles 30 de septiembre de 2026, cuando el número ganador del premio mayor fue el 7367, con serie 014.



Ese resultado corresponde a la jornada anterior y no determina el número que resulta ganador en el sorteo de este miércoles.

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