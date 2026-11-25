El precio del dólar en Colombia registra un nuevo incremento este miércoles 25 de noviembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para hoy se ubicó en $3.592,03 por dólar, de acuerdo con la información de la Superintendencia Financiera de Colombia. La TRM es el indicador que refleja el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios autorizados del mercado cambiario colombiano. Su cálculo se realiza siguiendo la reglamentación expedida por el Banco de la República. Con la tasa vigente hoy, una operación de referencia arroja las siguientes aproximaciones:



1 dólar: $3.592,03.

100 dólares: $359.203.

1.000 dólares: $3.592.030

El martes 24 de noviembre de 2026 la TRM fue de $3.505,92 por dólar. Frente a ese valor, la tasa de este miércoles registra un aumento de $86,11 por dólar, es decir, 2,46 % de incremento diario. La subida de hoy supera incluso la variación observada en la jornada anterior. El martes la TRM había aumentado $44 frente al lunes, mientras que este miércoles el avance prácticamente duplicó ese movimiento.



Precio aproximado del dólar en casas de cambio

Ciudad Compra del dólar (COP) Venta del dólar (COP) Diferencia (spread)

Bogotá $3.439 $3.549 $110 Cali $3.300 $3.550 $250 Cúcuta $3.480 $3.600 $120 Medellín $3.365 $3.497 $132

¿Cómo se ha comportado el precio del dólar durante noviembre de 2026?

Las cifras muestran que noviembre ha sido un mes de valorización para la moneda estadounidense en Colombia. De acuerdo con los registros históricos de la TRM, el mes comenzó con valores cercanos a $3.183 por dólar y para este 25 de noviembre la tasa llegó a $3.592,03. Esto significa un incremento acumulado cercano a $409,04, equivalente a una variación de 12,85 % durante el periodo analizado. Los movimientos más recientes reflejan una aceleración de la tendencia:



Fecha TRM 18 de noviembre $3.309,55 19 de noviembre $3.326,96 20 de noviembre $3.415,10 21 de noviembre $3.461,92 24 de noviembre $3.505,92 25 de noviembre $3.592,03

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA



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