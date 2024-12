Cuándo puede perder el derecho al día de la familia en Colombia: ¿es acumulable?

El día de la familia en Colombia es una jornada especial que permite a los trabajadores disfrutar de tiempo de calidad con sus seres queridos. Este derecho, establecido por la Ley 1857 de 2017, obliga a los empleadores a otorgar dos jornadas semestrales para que sus empleados puedan compartir con sus familias. Sin embargo, ¿qué sucede si no se utiliza este día? ¿Es posible acumularlo para el siguiente semestre? Estas son preguntas comunes que muchos trabajadores se hacen.

Estos días son remunerados y no afectan el salario mensual del trabajador, lo que los convierte en un componente importante del bienestar laboral. Esto les permite equilibrar sus responsabilidades laborales con su vida familiar, lo que tiende a hacerlos más productivos y comprometidos.

A pesar de su importancia, el día de la familia perderá su vigencia tras la reducción de la jornada laboral en Colombia, eliminándose a partir de julio del 2026. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ha generado diversas opiniones y preocupaciones entre empleados y empleadores.

Publicidad

(Lea también: Prima de diciembre: ¿cuándo deben pagarla y qué sucede si no la recibe?)

Si un empleador no otorgó el Día de la Familia en un semestre, deberá compensarlo en el siguiente, siempre y cuando la jornada laboral no haya alcanzado aún las 42 horas semanales. - Pixabay

¿Cuándo se pierde el derecho al día de la familia?

El derecho al día de la familia es un beneficio que no expira, según el Ministerio de Trabajo . Esto significa que, en teoría, los trabajadores pueden disfrutar de este día en cualquier momento del semestre. No obstante, si el empleador organiza una actividad específica para este día y el trabajador decide no participar, se considera que no ha utilizado el beneficio, pero no pierde el derecho a solicitarlo en otra ocasión.

Publicidad

Por otro lado, es importante destacar que laLey 2101 de 2021 , que establece una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, eliminará la obligación de otorgar el día de la familia a partir de 2026. Esto significa que, a partir de esa fecha, los empleadores ya no estarán obligados a conceder estas jornadas semestrales, lo que podría interpretarse como una pérdida del derecho en el futuro cercano.

¿Es acumulable el día de la familia?

La acumulabilidad del día de la familia es un tema que genera muchas dudas. Según el Ministerio de Trabajo, este día no es acumulable. Esto quiere decir que si un trabajador no lo utiliza, no puede reclamar dos días en el siguiente semestre. Sin embargo, si el empleador no concede este día en el semestre correspondiente, está obligado a compensarlo en el siguiente. Esta compensación no implica acumulación, sino una obligación de cumplimiento por parte del empleador.

Condiciones para no perder el día de la familia

Para no perder el derecho al día de la familia, es fundamental que los trabajadores estén atentos a las políticas de su empresa y a las actividades programadas por el empleador. Si la compañía organiza una jornada específica y el trabajador no puede asistir, es recomendable comunicarlo con antelación y buscar una alternativa para disfrutar de este beneficio en otro momento. Además, es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y estén informados sobre las leyes laborales vigentes para poder reclamar este día si no se les concede.

¿Por qué se eliminará el día de la familia?

La eliminación del día de la familia está directamente relacionada con la reducción de la jornada laboral. Según la ley, una vez que la jornada laboral alcance las 42 horas semanales, los empleadores ya no estarán obligados a otorgar las dos jornadas semestrales adicionales para que los empleados compartan con sus familias.

Publicidad

(Lea también: ¿Adiós al día de la familia? Reducción de la jornada laboral enciende el debate)

Publicidad

Esta medida busca compensar la reducción de horas laborales con un aumento en la productividad y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Además, la Ley 2101 de 2021 fue promulgada con el objetivo de reducir la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales, sin afectar el salario de los trabajadores. La reducción se implementará de manera gradual: en 2023, la jornada se redujo a 47 horas semanales, y se espera que para julio de 2026 se complete la transición a 42 horas semanales

Implicaciones para los trabajadores y empleadores

La eliminación del día de la familia ha generado diversas reacciones. Por un lado, algunos trabajadores ven con buenos ojos la reducción de la jornada laboral, ya que les permitirá tener más tiempo libre cada semana. Sin embargo, otros lamentan la pérdida de un día específico dedicado a la familia, que era una oportunidad valiosa para fortalecer los lazos familiares y desconectar de las responsabilidades laborales.

Día de la Familia en Colombia se perdería en 2026. - Pixabay

Por su parte, los empleadores deberán adaptarse a esta nueva normativa y encontrar maneras de mantener la productividad mientras se ajustan a la reducción de horas laborales. La ley también establece que, si un empleador no otorgó el día de la familia en un semestre, deberá compensarlo en el siguiente, siempre y cuando la jornada laboral no haya alcanzado aún las 42 horas semanales.