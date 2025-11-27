Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 27 de noviembre de 2025: los números ganadores.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Chontico Día, uno de los juegos de azar que forman parte de la oferta de loterías en Colombia, realiza este jueves 27 de noviembre un nuevo sorteo. El evento se realiza a la 1:00 de la tarde todos los días, incluyendo festivos, y es seguido por miles de personas que participan con la expectativa de conocer el número ganador.
El sorteo de Chontico Día se transmite en directo. Durante la emisión, se observa el proceso de extracción de cifras, conforme a lo establecido por el sistema de juego. Cada etapa del sorteo está sujeta a controles definidos por las normas vigentes. Estos procedimientos se aplican para garantizar que el desarrollo se realice según lo previsto. Al finalizar el sorteo, la Lotería del Valle del Cauca publica el número ganador. Esta información se difunde por medios digitales, canales oficiales y puntos de venta autorizados, para que los participantes puedan consultarla.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co