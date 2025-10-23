D1 entra al comercio digital con aplicación para compras en línea

En un contexto donde el tiempo es limitado y cada peso cuenta, D1 da un paso más hacia la transformación digital. La cadena de hard discount, reconocida por su modelo de ahorro, presenta una nueva alternativa para facilitar las compras del día a día: su aplicación móvil.

A través de esta herramienta, los usuarios podrán acceder desde su celular a todo el surtido habitual de productos disponibles en las tiendas físicas, sin necesidad de desplazamientos. Alimentos, productos de aseo, cuidado personal, bebidas y artículos para el hogar están ahora al alcance de la mano, con la ventaja de recibirlos en la puerta de la casa.

Uno de los aspectos más destacados de esta herramienta es la posibilidad de entrega el mismo día, lo que elimina las filas y el tiempo de espera. Una solución pensada para quienes buscan practicidad sin sacrificar el ahorro.



La aplicación también ha sido diseñada para ofrecer una experiencia flexible. Incluye varias opciones de pago: tarjetas de crédito o débito, datáfono móvil y también pago en efectivo contra entrega. De esta manera, se adapta a distintas necesidades y preferencias.

Con esta iniciativa, D1 reafirma su compromiso de brindar una experiencia de compra sencilla, rápida y económica, ahora también desde el mundo digital. Una apuesta que responde a las dinámicas actuales del mercado, sin perder de vista lo que ha hecho de la marca una favorita entre los colombianos.