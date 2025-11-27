Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 27 de noviembre de 2025: los números ganadores.

Publicidad
Este jueves 27 de noviembre de 2025, a las 2:30 p. m., se juega el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más populares en la región Caribe. El sistema elegirá en tiempo real las cuatro cifras ganadoras, siguiendo todas las reglas establecidas por las autoridades. Al finalizar, el número premiado se publicará en los canales oficiales: plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta. Quienes participaron podrán consultar el resultado de manera sencilla y confirmar si su apuesta coincide con las cifras ganadoras.
El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo, como ocurre normalmente en este tipo de juegos. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, que corresponde a la modalidad tradicional. Este formato permite que los jugadores revisen rápido si ganaron, sin hacer cálculos ni combinaciones adicionales.
El valor de las apuestas en Caribeña Día está pensado para ser accesible y flexible. El monto mínimo permitido es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo alcanza los $10.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con diferentes niveles de ingreso sin comprometer su economía. En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
Para participar, el jugador debe adquirir su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co