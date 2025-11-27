Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 27 de noviembre de 2025: los números ganadores.

Este jueves 27 de noviembre de 2025, a las 2:30 p. m., se juega el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más populares en la región Caribe. El sistema elegirá en tiempo real las cuatro cifras ganadoras, siguiendo todas las reglas establecidas por las autoridades. Al finalizar, el número premiado se publicará en los canales oficiales: plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta. Quienes participaron podrán consultar el resultado de manera sencilla y confirmar si su apuesta coincide con las cifras ganadoras.

Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 27 de noviembre de 2025

Número ganador : 1660

: 1660 Quinta cifra: 7

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo, como ocurre normalmente en este tipo de juegos. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, que corresponde a la modalidad tradicional. Este formato permite que los jugadores revisen rápido si ganaron, sin hacer cálculos ni combinaciones adicionales.



¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

El valor de las apuestas en Caribeña Día está pensado para ser accesible y flexible. El monto mínimo permitido es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo alcanza los $10.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con diferentes niveles de ingreso sin comprometer su economía. En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):

Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, el jugador debe adquirir su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co