El sofá del D1 que cuesta menos de 40 mil pesos, pero en otras tiendas puede superar los $100.000

Tiendas D1 se basa en ofrecer productos de alta rotación, marcas propias y artículos extraordinarios con precios que, en muchos casos, se ubican por debajo del promedio del mercado. Esta política ha generado un impacto en la percepción de valor entre los consumidores, quienes comparan constantemente los precios de D1 con los de otras plataformas y almacenes.

Uno de los productos que ha sido objeto de comparación reciente es un sofá inflable, comercializado por D1 como parte de su línea de productos extraordinarios. Este artículo, disponible por $35.990, ha sido contrastado con modelos similares ofrecidos en otras tiendas, donde los precios superan los $100.000 y, en algunos casos, alcanzan cifras cercanas a los $300.000.



Características del sofá inflable de Tiendas D1

El sofá inflable en cuestión se encuentra en la categoría de productos no permanentes, lo que implica disponibilidad limitada y rotación rápida. El precio de venta es de $35.990, y su comercialización se realiza tanto en tiendas físicas como en la plataforma de domicilios de la cadena. El empaque no incluye accesorios adicionales ni especificaciones técnicas detalladas, lo que limita la comparación directa con modelos más complejos. Este tipo de producto está diseñado para uso doméstico ocasional. No se especifican dimensiones, capacidad de carga ni materiales, lo que sugiere un enfoque en la funcionalidad básica y el bajo costo de producción.



¿Cuánto cuesta un sofá inflable en otras cadenas de supermercados en Colombia?

Al revisar el mercado colombiano, se identifican múltiples opciones de sofás inflables con características similares. En plataformas como MercadoLibre, Homecenter, Falabella y Linio, los precios varían ampliamente:



En MercadoLibre, los modelos básicos se ofrecen desde $69.000, mientras que los más completos, con inflador eléctrico y respaldo ajustable, alcanzan los $399.900.

En Homecenter, los precios oscilan entre $124.900 y $749.900, dependiendo de los accesorios incluidos y el tipo de uso (interior o exterior).

y el tipo de uso (interior o exterior). En Falabella, los sofás inflables se comercializan por valores superiores a $150.000, especialmente aquellos diseñados para camping o doble función (sofá y cama).

La diferencia de precio entre el modelo de D1 y los ofrecidos en otras tiendas puede explicarse por varios factores: volumen de compra, negociación directa con proveedores, simplificación del empaque, ausencia de accesorios, y enfoque en rotación rápida. Si le interesa comprar este sofá inflable en el D1, la recomendación es acercarse a cualquiera de los puntos. Si prefiere hacerlo en línea, recuerde que puede ingresar al sitio web oficial de la cadena de supermercados, hacer clic en el botón "agregar" y digitar la ciudad, dirección de envío y método de pago.



¿Cuántas tiendas D1 hay en Colombia?

Según cifras recientes, la compañía cuenta con aproximadamente 2.500 puntos de venta distribuidos en los 32 departamentos del país, alcanzando cobertura en más de 530 municipios. Esta expansión ha sido resultado de una estrategia sostenida de crecimiento que combina eficiencia operativa, inversión constante y penetración territorial.

La empresa ha manifestado que su red actual de tiendas aún no representa el límite de su capacidad de expansión. De acuerdo con declaraciones de su presidente, Christian Bäbler, D1 tiene proyectado abrir al menos 200 nuevas tiendas durante 2025, con una inversión anual cercana a los $200.000 millones exclusivamente destinada a aperturas. Las proyecciones internas indican que el mercado colombiano podría albergar entre 3.400 y 3.500 tiendas D1, lo que sugiere que aún existe un margen considerable para ampliar su cobertura.

D1 ha logrado establecerse en zonas rurales y municipios intermedios, lo que le permite alcanzar cerca del 87 % del territorio nacional. Esta cobertura ha sido posible gracias a un modelo logístico que prioriza la eficiencia en el abastecimiento y la reducción de costos operativos. Además del número de tiendas, D1 cuenta con más de 23.000 colaboradores, de los cuales el 55 % son mujeres. Este dato evidencia su papel como generador de empleo formal en distintas regiones del país.



La tienda D1 más grande de Colombia

La tienda D1 más grande de Colombia se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, específicamente en el centro comercial Plaza de las Américas, en el suroccidente de la capital. Esta sucursal tiene una superficie superior a los 900 metros cuadrados, lo que la convierte en la de mayor tamaño dentro de la red nacional de esta cadena de tiendas de descuento.

Esta tienda fue diseñada para atender una alta demanda de clientes en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. Su ubicación dentro de un centro comercial facilita el acceso a través de múltiples rutas del sistema Transmilenio y del SITP, lo que permite que personas provenientes de distintas localidades puedan llegar con relativa facilidad. Entre las rutas más cercanas se encuentran la F23, F28 y F51, así como las zonales 634, 8-10, G156 y G501. El centro comercial Plaza de las Américas, donde se encuentra esta tienda, tiene una historia particular. Fue construido sobre el antiguo Aeródromo de Techo, una pista aérea que funcionó en Bogotá entre 1930 y 1959.

